Авария на Партизанском проспекте. Водитель Kia не пропустил Range Rover, есть пострадавшие

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два автомобиля не смогли разъехаться на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель Kia, поворачивая на Кулешова, не пропустил Range Rover, двигавшийся навстречу. От удара внедорожник выехал за пределы проезжей части. За рулем была женщина, она доставлена в больницу.