|
Авария на Партизанском проспекте. Водитель Kia не пропустил Range Rover, есть пострадавшие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два автомобиля не смогли разъехаться на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель Kia, поворачивая на Кулешова, не пропустил Range Rover, двигавшийся навстречу. От удара внедорожник выехал за пределы проезжей части. За рулем была женщина, она доставлена в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Два автомобиля не смогли разъехаться на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Kia, поворачивая...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)