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Авария на Партизанском проспекте. Водитель Kia не пропустил Range Rover, есть пострадавшие

16.04.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два автомобиля не смогли разъехаться на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на Партизанском проспекте. Водитель Kia не пропустил Range Rover, есть пострадавшие

Водитель Kia, поворачивая на Кулешова, не пропустил Range Rover, двигавшийся навстречу. От удара внедорожник выехал за пределы проезжей части. За рулем была женщина, она доставлена в больницу.

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Новости Беларуси. Два автомобиля не смогли разъехаться на Партизанском проспекте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Kia, поворачивая...
 
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