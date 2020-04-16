Источник материала: Виртуальный Брест

Информируем Вас, что строительный проект по объекту «Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт"» с внесенными изменениями в установленном законодательством порядке рассмотрен государственным предприятием «Главгосстройэкспертиза». По строительному объекту ООО «АйПауэр» 16 апреля 2020 года выдано положительное заключение государственной экспертизы №125-17/20 от 13.04.2020 г.





Положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз свидетельствует о том, что строительный проект со внесенными изменениями и дополнениями соответствует требованиям законодательства в области строительной деятельности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

ООО «АйПауэр» обратилось в Брестский областной исполнительный комитет с просьбой об отмене распоряжение председателя Брестского облисполкома от 14.06.2019 №60-р «О приостановлении строительства объекта» и разрешением на возобновление строительства (обращение зарегистрировано вх. № 04-18/07 12 ю).

Также сегодня ООО «АйПауэр» подало кассационную жалобу на решение экономического суда по иску о возврате 5,7 миллионов рублей в инновационный фонд Брестского облисполкома. Средства областного инновационного фонда были изначально предоставлены на безвозмездной и безвозвратной основе. Предоставленные средства были направлены на приобретение оборудования, которое приобретено и установлено. Замечаний у контролирующих органов по этому вопросу нет.