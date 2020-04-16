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Беларусь получит прибавку к бюджету благодаря корректировке ввозных пошлин в ЕАЭС
16.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск ежегодно будет получать больше 30 миллионов долларов благодаря изменению ввозных пошлин в рамках Евразийского экономического союза. Протокол об этом ратифицировала нижняя палата парламента Беларуси.
«В поддержку Республики Беларусь корректировку этого норматива уступила Российская Федерация – 0,2% и Республика Казахстан – 0,1%. Это дополнительный доход бюджета республики, который мы сможем направить на решение вопросов жизнеобеспечения нашего населения», – заявила член постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Светлана Бартош.
Долю Беларуси увеличили на 0,3% – почти до пяти процентов. Документ об изменении ввозных пошлин лидеры стран ЕАЭС подписали в октябре прошлого года на саммите в Ереване.
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Минск ежегодно будет получать больше 30 миллионов долларов благодаря изменению ввозных пошлин в рамках Евразийского союза. Протокол об этом ратифицировала нижняя...
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