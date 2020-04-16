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Брестчанам приходят ритуально-рекламные послания. Не все понимают такие штуки
16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестчанка, проживающая по ул. набережной Ф.Скорины д, 34 получила рекламное послание от... ритуальной конторы. Как бы ничего необычного, всем же надо как-то рекламироваться, однако в наше непростое время это пугает. Может, они что-то знают?
Сказала женщина, и попросила опубликовать просьбу - прекратите нервировать людей!
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