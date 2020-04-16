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Брестчанам приходят ритуально-рекламные послания. Не все понимают такие штуки

16.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанка, проживающая по ул. набережной Ф.Скорины д, 34 получила рекламное послание от... ритуальной конторы. Как бы ничего необычного, всем же надо как-то рекламироваться, однако в наше непростое время это пугает. Может, они что-то знают?

Брестчанам приходят ритуально-рекламные послания. Не все понимают такие штуки

- Вот такое "чудесное" письмо достала сегодня из почтового ящика! Сказать, что возмущена - это ничего не сказать! Нервы и так напряжены из-за всей этой ситуации, и рассылать такое по почте - верх цинизма!

Сказала женщина, и попросила опубликовать просьбу - прекратите нервировать людей!

Брестчанам приходят ритуально-рекламные послания. Не все понимают такие штуки

Брестчанам приходят ритуально-рекламные послания. Не все понимают такие штуки

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  Брестчанка, проживающая по ул. набережной Ф.Скорины д, 34 получила рекламное послание от... ритуальной конторы. Как бы ничего необычного, всем же надо как-то...
 
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