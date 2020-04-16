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Хирурги удалили ржавый нож из головы пациента спустя 26 лет

16.04.2020 20:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 лет назад, в 1994 году, в дом фермера Дуори Дзи в провинции Хайянь на северо-западе Китая вломился грабитель. В попытке защитить свою собственность фермер стал сопротивляться и получил удар ножом в голову. Об этом пишет TJournal со ссылкой на издание UNILAD.


Фото: AsiaWire/SFMU 1st Hospital

Удар был такой силы, что лезвие целиком вошло в череп Дзи в районе правого виска, а ручка ножа обломилась. Грабитель убежал, а фермер даже не потерял сознание от боли и ранения. Впоследствии он стал испытывать различные недомогания, в том числе потерял зрение в правом глазу и у него возникли регулярные головные боли. Но даже тогда Дзи не обращался к врачам, так как в остальном чувствовал себя вполне сносно.

Лишь в 2012 году, когда голова стала болеть особенно сильно, фермер все-таки пошел в больницу и врачи, сделав ему рентген, изумились, увидев крепко засевшее в черепе лезвие ножа. Однако они не стали делать ему операцию, так как посчитали, что скорее всего последствия операции станут для старика хуже, чем жизнь с лезвием в голове. Дзи выписали обезболивающие и отпустили доживать свои дни в его родную деревню. Там Дзи провел еще 8 лет, постоянно глотая таблетки.

Но недавно 76-летнему Дзи повезло, группа врачей проводила массовое обследование жителей его деревни и кто-то рассказал им о старике, который уже 26 лет живет с ножом в голове. Врачи обследовали старика и узнали, что он живет с сильными постоянными головными болями и что обезболивающее с ними уже не справляется.

После этого Дзи повезли в больницу города Шаньдун, находящуюся за 3 тысячи км от его деревни, и решили все-таки провести ему операцию, причем совершенно бесплатно. К тому времени лезвие в мозгу дополнительно стало причиной полного паралича в левой ноге и руке.

Во время обследования выяснилось, что лезвие ножа передавливает глазной нерв, поэтому правый глаз и перестал видеть. При этом удалить его из черепа действительно было очень сложно, но это не остановило главного нейрохирурга клиники доктора Лю Гуанцюня.

«Это единственный способ решить страдания пенсионера раз и навсегда», — заявил доктор. Первая операция на голове Дзи состоялась 2 апреля, вторая 8 апреля, после чего лезвие ножа было наконец удалено из головы. Врачи пришли в ужас, увидев, что это старый и ржавый нож.

Сейчас старик поправляется в палате. У него полностью прошли головные боли, а также восстановилось зрение в правом глазу. Дзи говорит в интервью, что из-за лезвия в голове боялся смеяться, кашлять и даже широко открывать рот, но теперь может все это делать как раньше.

 
 
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76-летний китайский фермер 26 лет проходил с лезвием ножа в голове. Лезвие было длиной в 10 см, но каким-то невероятным образом не задело никаких важных частей мозга и...
 
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