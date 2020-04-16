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У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья: подписан указ об ипотечном кредитовании

16.04.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья. Президент подписал указ об ипотечном кредитовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Предметом ипотеки может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе и приобретенное на вторичном рынке. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено это жилье.

У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья: подписан указ об ипотечном кредитовании

Согласно документу, банк сможет обратить взыскание только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10 %, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам составляет более 90 дней.

У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья: подписан указ об ипотечном кредитовании

Кроме того, с принятием указа упрощена регистрация залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в службу по госрегистрации имущества.  

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья. Президент подписал указ об ипотечном кредитовании, сообщили в программе...
 
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