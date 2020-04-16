У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья: подписан указ об ипотечном кредитовании

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. У белорусов появляются дополнительные возможности при покупке жилья. Президент подписал указ об ипотечном кредитовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметом ипотеки может выступать только жилье, зарегистрированное в установленном порядке, в том числе и приобретенное на вторичном рынке. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором расположено это жилье.





Согласно документу, банк сможет обратить взыскание только при одновременном нарушении двух условий кредитного договора: если задолженность по основной сумме долга превышает 10 %, а также просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам составляет более 90 дней.





Кроме того, с принятием указа упрощена регистрация залога: банк самостоятельно направляет необходимую информацию в службу по госрегистрации имущества.