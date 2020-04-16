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«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомельской области задумались о том, как снизить риски и соблюдать социальную дистанцию для наиболее социально уязвимой части общества – лиц без определенного места жительства или же тех, кто находится в сложном социальном положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту непростую информационную работу на себя взяли волонтеры.
Краткий инструктаж и в путь. Адресат – люди без определенного места жительства или те, кто находится в социально-опасном положении.
Евгений Поболовец, корреспондент:
За день на такой пункт приходит от 10 до 15 клиентов, санитаров города – как они сами себя называют.
Изначально волонтеры предполагали: среди них найдутся те, кто вообще ничего не слышал ни о каком вирусе. Оказалось, что про вирус как раз таки слышали. Но в своем отменном здоровье не сомневаются.
Достаточно много мы сегодня встретили и тех, кто весьма философски ко всему относится. Не раз и не два мы слышали известную присказку про «кому суждено утонуть – не сгорит». В разных вариациях.
Всегда с собой ношу.
Я простой человек. Я знаю, что, если может заразиться человек, он заразится. Если нет, то нет. Все!
Акция стартовала сегодня сразу в трех городах области. Это Гомель, Жлобин и Мозырь. В течение недели планируется охватить все райцентры. Сейчас как раз завершается работа по подбору волонтеров, знакомых с такой спецификой работы.
Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Красного Креста:
Для ребят из Красного Креста эта акция – лишь часть большой информационной кампании. Такие же листовки развешиваются в магазинах и на рынках. Там, где большое скопление людей.
И хоть среди сегодняшних героев репортажа мы видели немало фаталистов. Тех, кто не сильно охотно прислушивался к советам волонтеров, считая, что на все судьба и воля Божья, с напоминанием самим не плошать при этом соглашались. А значит – не зря все.
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«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом
Новости Беларуси. В Гомельской области задумались о том, как снизить риски и соблюдать социальную дистанцию для наиболее социально уязвимой части общества – лиц...
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