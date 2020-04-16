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«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

16.04.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомельской области задумались о том, как снизить риски и соблюдать социальную дистанцию для наиболее социально уязвимой части общества – лиц без определенного места жительства или же тех, кто находится в сложном социальном положении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту непростую информационную работу на себя взяли волонтеры.

Евгений Поболовец расскажет подробнее.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Краткий инструктаж и в путь. Адресат – люди без определенного места жительства или те, кто находится в социально-опасном положении. 

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Евгений Поболовец, корреспондент:
Приемно-заготовительные пункты – это то место, где есть наибольшая вероятность, что могут появиться люди без определенного места жительства. Поэтому развешивание вот таких листовок здесь – наиболее эффективная мера по информированию этих людей.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

За день на такой пункт приходит от 10 до 15 клиентов, санитаров города – как они сами себя называют.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Изначально волонтеры предполагали: среди них найдутся те, кто вообще ничего не слышал ни о каком вирусе. Оказалось, что про вирус как раз таки слышали. Но в своем отменном здоровье не сомневаются. 

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом


Нет, не защищаемся! У нас иммунная система хорошо работает. 

Достаточно много мы сегодня встретили и тех, кто весьма философски ко всему относится. Не раз и не два мы слышали известную присказку про «кому суждено утонуть – не сгорит». В разных вариациях.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Всегда с собой ношу.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом


Если Боженьке надо, то хоть противогаз надень.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Я простой человек. Я знаю, что, если может заразиться человек, он заразится. Если нет, то нет. Все! 

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Акция стартовала сегодня сразу в трех городах области. Это Гомель, Жлобин и Мозырь. В течение недели планируется охватить все райцентры. Сейчас как раз завершается работа по подбору волонтеров, знакомых с такой спецификой работы.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Артем Карпенко, начальник отдела Гомельской областной организации Красного Креста:
Лица без определенного места жительства – люди своеобразные, своенравные. И, конечно, наш отряд быстрого реагирования не впервой работает, поэтому мы знаем подходы, как необходимо более качественно, более профессионально донести информацию, чтобы они нас услышали»  

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

Для ребят из Красного Креста эта акция – лишь часть большой информационной кампании. Такие же листовки развешиваются в магазинах и на рынках. Там, где большое скопление людей.

«У нас иммунная система хорошо работает». В Гомеле информируют бездомных, как не заразиться коронавирусом

И хоть среди сегодняшних героев репортажа мы видели немало фаталистов. Тех, кто не сильно охотно прислушивался к советам волонтеров, считая, что на все судьба и воля Божья, с напоминанием самим не плошать при этом соглашались. А значит – не зря все.

Люди в материале: Артём Карпенко, Евгений Поболовец

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомельской области задумались о том, как снизить риски и соблюдать социальную дистанцию для наиболее социально уязвимой части общества – лиц...
 
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