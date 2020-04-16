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Женская обувь, которая говорит о плохом вкусе

16.04.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская обувь, которая говорит о плохом вкусе

Обувь является одним из важнейших предметов нашего гардероба. Мало того, что она должна быть удобной, так ещё и модной. Самоизоляция - отличное время, чтобы проверить свою обувь. Ведь большинство моделей может устареть. 

  • Прозрачная обувь. Туфли, сапоги, а также босоножки из прозрачного пластика когда-то были сиюминутным трендом. Однако к нему довольно быстро охладели. Этому есть объяснение. Ведь в пластике кожа не дышит, да и к тому же ходить в них неудобно. Единственный трендовый вариант — это прозрачный каблук. 


  • Лодочки на шпильке. Несмотря на то, что это вечная классика, не стоит их надевать в повседневных образах. Особенно, если вы передвигаетесь на общественном транспорте, это выглядит не совсем уместно. В тренде сейчас - толстый каблук. К тому же на нём можно проходить весь день, и ваш позвоночник не будет страдать. 


  • Уродливые кроссовки (Ugly shoes). Когда все восхищались новыми кроссовками от New Balance. Однако тренд на них уже прошёл. Их так прозвали из-за того, что они уродуют ногу. Теперь снова в тренде - классические белые кроссовки. К тому же их легко можно комбинировать даже с платьями.


  • Кричащий декор. Большое количество декоративных элементов в виде страз или бусин на обуви считается дурным вкусом. К тому же эту обувь очень сложно сочетать с одеждой. Она подходит разве что к вечерним платьям на дискотеку. 



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Обувь является одним из важнейших предметов нашего гардероба. Мало того, что она должна быть удобной, так ещё и модной. Самоизоляция - отличное время, чтобы...
 
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