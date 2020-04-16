Женская обувь, которая говорит о плохом вкусе

Лодочки на шпильке.

Несмотря на то, что это вечная классика, не стоит их надевать в повседневных образах. Особенно, если вы передвигаетесь на общественном транспорте, это выглядит не совсем уместно. В тренде сейчас - толстый каблук. К тому же на нём можно проходить весь день, и ваш позвоночник не будет страдать.