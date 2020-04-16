Ирина Шейк поделилась фото, где ей 14 лет

Источник материала: ОНТ

На сегодняшний день Ирина Шейк является одной из самых узнаваемых моделей в мире, ведь она участвует в показах ведущих мировых брендов.

Вокруг заметной и яркой внешности Ирины ходит много слухов. Однако её новое фото доказало, что её красота природная, а не сделанная при помощи хирурга. В своём Instagram модель поделилась снимком, где она запечатлена в 14-летнем возрасте возле кинотеатра «Буревестник» в Челябинске.





Заметно, что даже в 14 лет Шейк пользовалась косметикой и одевалась довольно ярко. Короткий жёлтый топ с принтом, а также нежно-розовые брюки подчеркнули её стройную тело. Уже тогда Ирина выглядела, как модель.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram