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Ирина Шейк поделилась фото, где ей 14 лет

16.04.2020 22:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ирина Шейк поделилась фото, где ей 14 лет

На сегодняшний день Ирина Шейк является одной из самых узнаваемых моделей в мире, ведь она участвует в показах ведущих мировых брендов. 

Вокруг заметной и яркой внешности Ирины ходит много слухов. Однако её новое фото доказало, что её красота природная, а не сделанная при помощи хирурга. В своём Instagram модель поделилась снимком, где она запечатлена в 14-летнем возрасте возле кинотеатра «Буревестник» в Челябинске.


Заметно, что даже в 14 лет Шейк пользовалась косметикой и одевалась довольно ярко. Короткий жёлтый топ с принтом, а также нежно-розовые брюки подчеркнули её стройную тело. Уже тогда Ирина выглядела, как модель.

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На сегодняшний день Ирина Шейк является одной из самых узнаваемых моделей в мире, ведь она участвует в показах ведущих мировых брендов.  Вокруг заметной и яркой...
 
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