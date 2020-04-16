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600 млрд тонн льда растаяло в Гренландии за два месяца. Вырос уровень мирового океана

16.04.2020 22:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Гренландии. Всего за два месяца Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

600 млрд тонн льда растаяло в Гренландии за два месяца. Вырос уровень мирового океана

К активному таянию ледников привели аномально высокие температуры и безоблачное небо, из-за чего на поверхность попадало больше солнечных лучей. Ученые зафиксировали рекордное число ясных дней за последние месяцы. Кроме того, в регионе значительно сократились снегопады. Все это негативно сказалось на состоянии ледников. Согласно подсчетам специалистов, это привело к повышению мирового океана на 2,2 миллиметра.

600 млрд тонн льда растаяло в Гренландии за два месяца. Вырос уровень мирового океана

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Новости Гренландии. Всего за два месяца Гренландия потеряла 600 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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