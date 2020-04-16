Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года в г. Пинске. Кто виноват, понять не так уж и просто. Есть видео, скоро мы его опубликуем (обрабатывается).





Водитель автомобиля обгонял транспорт, а его обгонял мотоциклист. В результате произошло попутное столкновение на встречной полосе.





Мотоциклист упал, и скорее всего, пострадал. А вот и видео: