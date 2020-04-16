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В Пинске автомобиль охраны "подрезал" мотоциклиста. Оба хороши

16.04.2020 22:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года в г. Пинске. Кто виноват, понять не так уж и просто. Есть видео, скоро мы его опубликуем (обрабатывается).

В Пинске автомобиль охраны "подрезал" мотоциклиста. Оба хороши

Водитель автомобиля обгонял транспорт, а его обгонял мотоциклист. В результате произошло попутное столкновение на встречной полосе.

В Пинске автомобиль охраны "подрезал" мотоциклиста. Оба хороши

Мотоциклист упал, и скорее всего, пострадал. А вот и видео:

В Пинске автомобиль охраны "подрезал" мотоциклиста. Оба хороши

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  ДТП произошло сегодня, 16 апреля 2020 года в г. Пинске. Кто виноват, понять не так уж и просто. Есть видео, скоро мы его опубликуем (обрабатывается). Водитель...
 
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