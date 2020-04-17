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Около тысячи артефактов нашли на перевале времен викингов в Норвегии

17.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Около тысячи артефактов нашли на перевале времен викингов в Норвегии

В Норвегии в районе ледника Лендбрин археологи обнаружили около тысячи артефактов. Это стало возможным из-за таяния льдов и изменения климата. Найденные археологические материалы указывают на активное использование горного перевала во времена викингов. Об этом сообщает Antiquity.

Обнаруженные артефакты относятся к 300-1500 годам нашей эры. Максимальная активность на перевале, считают специалисты, наблюдалась около 1000 года нашей эры. Это была эпоха викингов – время политической централизации, повышенной мобильности, растущей урбанизации и торговли в Северной Европе.

Сообщается об обнаружении тростей, подков, обломков саней, а также предметов повседневного обихода.

Археологи подчеркнули, что найденные артефакты свидетельствуют о существовавшей долгое время в горной местности системе сезонного перегона скота. Обнаруженные материалы помогут ученым в изучении горных перевалов в целом.

Фото: secretsoftheice / Espen Finstad

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В Норвегии в районе ледника Лендбрин археологи обнаружили около тысячи артефактов. Это стало возможным из-за таяния льдов и изменения климата. Найденные...
 
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