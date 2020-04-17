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Около тысячи артефактов нашли на перевале времен викингов в Норвегии
Источник материала: ОНТ
В Норвегии в районе ледника Лендбрин археологи обнаружили около тысячи артефактов. Это стало возможным из-за таяния льдов и изменения климата. Найденные археологические материалы указывают на активное использование горного перевала во времена викингов. Об этом
Обнаруженные артефакты относятся к 300-1500 годам нашей эры. Максимальная активность на перевале, считают специалисты, наблюдалась около 1000 года нашей эры. Это была эпоха викингов – время политической централизации, повышенной мобильности, растущей урбанизации и торговли в Северной Европе.
Сообщается об обнаружении тростей, подков, обломков саней, а также предметов повседневного обихода.
Археологи подчеркнули, что найденные артефакты свидетельствуют о существовавшей долгое время в горной местности системе сезонного перегона скота. Обнаруженные материалы помогут ученым в изучении горных перевалов в целом.
Фото: secretsoftheice / Espen Finstad
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В Норвегии в районе ледника Лендбрин археологи обнаружили около тысячи артефактов. Это стало возможным из-за таяния льдов и изменения климата. Найденные...
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