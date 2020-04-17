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На Брестчине приняты меры для стабильной работы животноводов в условиях сложной эпидемиологической обстановки

17.04.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пристальное внимание этим и другим вопросам уделили участники республиканской акции "Наш животновод", которая прошла в Березовском районе. Местом ее проведения организаторы выбрали молочно-товарный комплекс "Борок" ОАО "Березовская машинно-технологическая станция". Председатель районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Александр Толстяк передал коллективу защитные маски, халаты, сапоги, дезинфицирующие средства, а также электрочайник и поинтересовался, какие меры предосторожности уже приняты.

На Брестчине приняты меры для стабильной работы животноводов в условиях сложной эпидемиологической обстановки

Кстати, на фермах и комплексах их соблюдают постоянно. В доильных залах, к примеру, должна быть идеальная чистота для получения качественной продукции. Поэтому используют и дезсредства, и антисептики. Сейчас, в связи с угрозой распространения вирусных инфекций, ужесточили пропускной режим. Состояние здоровья работников отслеживают каждый день. В том числе благодаря этому МТК "Борок" работает стабильно, вопросов с кадрами нет.

— Радует то, что по итогам работы за первый квартал удой на корову на комплексе по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 361 килограмм, — отметил Александр Толстяк. — Валовое производство продукта выросло на 63 процента, улучшились качественные показатели.

Вопросам технологической дисциплины и охраны труда в ОАО "Березовская МТС" уделяют пристальное внимание. На строгом контроле они и в остальных березовских сельхозпредприятиях. Спецодежду, дезсредства, антисептики экономически крепкие хозяйства закупили сами. Тем, у кого средств на все не хватает, помогает районный профсоюз работников АПК.

Заведующий отделом социально-экономической работы Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Барановский сообщил, что в рамках республиканской акции "Наш животновод" этим вопросам повышенное внимание уделили в каждом районе Брестской области, оказав поддержку работникам ферм, участникам полевых работ, сотрудникам медучреждений и другим людям, занятым на производстве.

 
 
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  Пристальное внимание этим и другим вопросам уделили участники республиканской акции "Наш животновод", которая прошла в Березовском районе. Местом ее проведения...
 
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