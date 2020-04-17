Вирус не страшен: санатории Беларуси не будут закрывать на карантин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вирус не страшен. Белорусские санатории не будут закрывать на карантин. Об этом заявили в Минздраве республики, передает телеканал «МИР 24».

Однако спрос на путевки все-таки снизился, сейчас здравницы загружены на 40%. «Есть несколько санаториев, которые приняли ограничительные меры, и два санатория на вчерашний день, которые по решению собственников приостановили деятельность в связи с низкой загрузкой. На карантин не закрыт ни один санаторий», – рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Болбатовский Геннадий.

Однако некоторые ограничения все-таки приняли, чтобы максимально обезопасить отдыхающих. Так, путевки теперь распределяют по территориальному принципу, чтобы жители разных регионов не пересекались друг с другом. А пожилых людей в здравницы и вовсе пока решили не направлять. В корпусах регулярно проводят дезинфекцию, массовые программы временно отменены. Зато лечебные процедуры отдыхающие проходят в полном объеме.