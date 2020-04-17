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Проводится проверка по факту обнаружения костных останков человека на территории Полесского радиационно-экологического заповедника
Источник материала: БTСледователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков человека на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Находка была сделана накануне во время ликвидации пожара в лесу вблизи деревни Голубовка. При осмотре своей местности сотрудник нашли череп, кости и фрагменты одежды. Исходя из визуального осмотра места происшествия, СК предварительно установил, что обнаруженные объекты находились в лесу довольно долго. Следователи не исключают, что останки принадлежат кому-то из местных жителей, пропавших без вести. Чтобы пролить свет на это дело, назначена экспертиза костных останков.
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Проводится проверка по факту обнаружения костных останков человека на территории Полесского радиационно-экологического заповедника
Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков человека на территории Полесского радиационно-экологического заповедника. Находка была...
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