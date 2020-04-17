Источник материала: Myfin

«В автоматы не верю, а в белорусскую лотерею - да!» – белорус сорвал джек-пот 65 тысяч в онлайн-лотерее

Путь к успеху начался на работе – коллега рассказал о лотерее, в которой выиграл несколько раз, в том числе и 300 рублей.

«Я решил попробовать, но в отличие от него ставки делал заметно крупнее, поэтому и приз мой был куда больше», – рассказал Александр. Причиной того, что он стал рисковать суммами большими, чем познакомивший его с belbet коллега, было то, что это белорусская лотерея.

В существующие до сих пор автоматы я не верю, – по мне, это все на грани обмана. А вот в белорусскую лотерею играл без опаски, верил, что не обманут, и чуть ли не с первого раза выиграл серьезные деньги – 22 марта, 10 тысяч. Тогда уже стал ставить не 10-20 рублей, а максимум – 50 и сорвал банк!



Не все близкие сразу поверили в выигрыш



«Жена поверила в то, что мне улыбнулась удача, сразу, а вот мама – нет. Вообще я о выигрыше особо не распространялся– знали только близкие – не люблю хвастаться» – поделился впечатлениями обладатель самого крупного выигрыша в лотерее belbet.

Александр отметил, что никакой системы у него не было, «просто повезло». А вот с любимой игрой он определился довольно быстро:

Мне понравилась игра «Двойной успех». Сразу приглянулась, как попробовал. В итоге, когда после первого серьёзного выигрыша на счету оказалось 10 тысяч, я решил не выводить деньги и стал играть дальше, и не прогадал – алмазы и удвоение принесли мне огромные деньги



Тратить их житель Жлобина будет аккуратно, – часть выигрыша Александр решил оставить на банковском вкладе, а часть пустить на ремонт недавно приобретенной в кредит квартиры: «Другу я давно проставился, так что сейчас деньги пойдут на воплощение в новостройке собственных идей, а также желаний жены и детей».

По словам Александра, он человек не азартный, хотя раньше играл в различные офлайновые лотереи. Но никогда не выигрывал, если не считать мелких призов в несколько рублей: «Даже из всех билетов, подаренных гостями на свадьбу, ни один не выиграл больше, чем сумма, за который он был куплен. Но удача все же улыбнулась мне, чему я несказанно рад», – подвел черту счастливый обладатель джек-пота в 65 тысяч рублей.