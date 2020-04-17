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Лукашенко рассказал, кого помилуют в рамках амнистии к 75-летию Великой Победы
17.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
Александр Лукашенко рассмотрел сегодня проект закона об амнистии. Ее проводят в преддверии 75-летия Великой Победы. Досрочно на свободу выйдут осужденные за коррупцию и несовершеннолетние, которые отбывают срок за распространение наркотиков в составе организованных групп. Таких заключенных более шести тысяч. Отдельно обратил внимание президент и на подростков, которые впервые привлечены к уголовной ответственности. Вопрос об их помиловании рассматривается.
По предварительным данным, могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тысяч человек. Также по амнистии могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тысяч человек. Для 6,5 тысяч осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.
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Александр Лукашенко рассмотрел сегодня проект закона об амнистии.
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