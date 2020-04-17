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Лукашенко рассказал, кого помилуют в рамках амнистии к 75-летию Великой Победы

17.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси помилуют почти 12 тысяч осужденных. Кого в первую очередь коснется амнистия, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Александр Лукашенко рассмотрел сегодня проект закона об амнистии. Ее проводят в преддверии 75-летия Великой Победы. Досрочно на свободу выйдут осужденные за коррупцию и несовершеннолетние, которые отбывают срок за распространение наркотиков в составе организованных групп. Таких заключенных более шести тысяч. Отдельно обратил внимание президент и на подростков, которые впервые привлечены к уголовной ответственности. Вопрос об их помиловании рассматривается.

«Ответственность за такую молодежь, которая покуривала и нюхала что-то, лежит, в том числе и на нас, взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Но не должно быть снисхождения к закоренелым сбытчикам, получавшим легкие деньги. Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства», – сказал президент Беларуси.

По предварительным данным, могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тысяч человек. Также по амнистии могут быть освобождены от других видов наказания, помимо лишения свободы, около 3,5 тысяч человек. Для 6,5 тысяч осужденных срок наказания может быть сокращен на один год.



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Александр Лукашенко рассмотрел сегодня проект закона об амнистии.
 
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