Есть на что смотреть. Стильные дома под Минском, над которыми поработали архитектор и дизайнер

Источник материала: Tut.by

В базе объявлений о продаже недвижимости изредка попадаются объекты, над которыми явно поработали архитекторы и дизайнеры интерьеров. Мы подобрали несколько коттеджей возле Минска, главным достоинством которых является вовсе не размер или цена.

Дом с витражом

В Тарасове выставили на продажу стильный двухэтажный дом. В описании говорится, что он построен по индивидуальному архитектурному проекту. Впрочем, это можно понять уже по внешнему виду: современный серый вентилируемый фасад, витражное остекление в два этажа.



Фото: realt.by

Площадь дома почти 200 квадратов. На первом этаже расположена большая гостиная, совмещенная с кухней, есть отдельная комната, которая может использоваться как гостевая спальня, санузел и топочная.



Фото: realt.by

На втором — кабинет, ванная комната, две спальни и еще одна гостиная. Дом оборудован приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией, отопление на газу.



Фото: realt.by

Интерьер выполнен в современном стиле, для отделки использовались импортные материалы: итальянская и испанская плитка, немецкая сантехника.













Участок — восемь соток в частной собственности. На нем уже сделано благоустройство, по периметру — капитальное ограждение. Есть гостевая парковка, площадка перед домом замощена плиткой. Рядом с домом — зеленая зона, озеро. За него хотят 760 тысяч рублей.

Итальянский стиль

В Марьяливо, в восьми километрах от Минска по Логойскому направлению, можно рассмотреть сразу несколько вариантов домов с хорошей архитектурой и дизайном. Вот, например, солидный особняк в итальянском стиле.



Фото: realt.by

Построен он был в 2015 году на участке в 20 соток возле леса.

Фасады лаконичны, отделка — декоративная однотонная штукатурка и клинкер. Мощение вокруг дома выполнено клинкером и натуральным камнем. Кровля — дорогая композитная черепица.



Фото: realt.by

Размеры дома впечатляют: общая площадь — 627,3 м². В нем три уровня, пять комнат, три санузла. В цокольном этаже оборудованы помещения под бассейн и спа-зону.









Центральное место на первом этаже занимает просторная гостиная с камином, облицованным камнем. Это единое пространство с кухней и столовой.











Фото: realt.by

Интерьеры соответствуют внешнему облику дома — над этим основательно поработали дизайнеры. Для него подбирались соответствующие материалы отделки. На полах — итальянская плитка Sant Agostino и швейцарский паркет Bauwerk, лестница со ступенями из мрамора Brecia Sarda.





В плане инженерного оснащения тоже все на высоком уровне: сантехника Flaminia, Villeroy & Boch, газовый котел Vitogas, конвекторы Kermi, приточно-вытяжная вентиляция Systemair, канальное кондиционирование Daikin, встроенный пылесос Ecohouse и охранная сигнализация.



Фото: realt.by

На участке выполнен ландшафтный дизайн, на нем уже высажено более 100 растений. Стоимость этого особняка — 1,59 миллиона рублей.

Дом с контрастным интерьером

Еще один объект в Марьяливо стоит в два раза дешевле, но на него стоит обратить внимание. Это сравнительно небольшой по площади (193 м2) дом в один уровень, но вам понравится и его внешний вид, и интерьер.









Оригинальное решение для фасада — клинкер в сочетании с декоративной штукатуркой и плиткой в верхней части стены. Выглядит очень эффектно.





Интерьер во всех помещениях построен на контрасте: белые стены, черная мебель и темно-серая плитка. На полах — светлая плитка.













Коричневая мебель, облицовка камина выигрышно выделяются на их фоне.





В доме 4 спальни. Из гостиной, совмещенной с кухней (74,6 м2), есть выход на террасу.









Отопление в доме на газу, все коммуникации центральные, к участку идет асфальтированная дорога.