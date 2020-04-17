ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Есть на что смотреть. Стильные дома под Минском, над которыми поработали архитектор и дизайнер

17.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В базе объявлений о продаже недвижимости изредка попадаются объекты, над которыми явно поработали архитекторы и дизайнеры интерьеров. Мы подобрали несколько коттеджей возле Минска, главным достоинством которых является вовсе не размер или цена.

Дом с витражом

В Тарасове выставили на продажу стильный двухэтажный дом. В описании говорится, что он построен по индивидуальному архитектурному проекту. Впрочем, это можно понять уже по внешнему виду: современный серый вентилируемый фасад, витражное остекление в два этажа.


Фото: realt.by

Площадь дома почти 200 квадратов. На первом этаже расположена большая гостиная, совмещенная с кухней, есть отдельная комната, которая может использоваться как гостевая спальня, санузел и топочная.


Фото: realt.by

На втором — кабинет, ванная комната, две спальни и еще одна гостиная. Дом оборудован приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией, отопление на газу.


Фото: realt.by

Интерьер выполнен в современном стиле, для отделки использовались импортные материалы: итальянская и испанская плитка, немецкая сантехника.




Участок — восемь соток в частной собственности. На нем уже сделано благоустройство, по периметру — капитальное ограждение. Есть гостевая парковка, площадка перед домом замощена плиткой. Рядом с домом — зеленая зона, озеро. За него хотят 760 тысяч рублей.

Итальянский стиль

В Марьяливо, в восьми километрах от Минска по Логойскому направлению, можно рассмотреть сразу несколько вариантов домов с хорошей архитектурой и дизайном. Вот, например, солидный особняк в итальянском стиле.


Фото: realt.by

Построен он был в 2015 году на участке в 20 соток возле леса.

Фасады лаконичны, отделка — декоративная однотонная штукатурка и клинкер. Мощение вокруг дома выполнено клинкером и натуральным камнем. Кровля — дорогая композитная черепица.


Фото: realt.by

Размеры дома впечатляют: общая площадь — 627,3 м². В нем три уровня, пять комнат, три санузла. В цокольном этаже оборудованы помещения под бассейн и спа-зону.





Центральное место на первом этаже занимает просторная гостиная с камином, облицованным камнем. Это единое пространство с кухней и столовой.




Фото: realt.by

Интерьеры соответствуют внешнему облику дома — над этим основательно поработали дизайнеры. Для него подбирались соответствующие материалы отделки. На полах — итальянская плитка Sant Agostino и швейцарский паркет Bauwerk, лестница со ступенями из мрамора Brecia Sarda.


В плане инженерного оснащения тоже все на высоком уровне: сантехника Flaminia, Villeroy & Boch, газовый котел Vitogas, конвекторы Kermi, приточно-вытяжная вентиляция Systemair, канальное кондиционирование Daikin, встроенный пылесос Ecohouse и охранная сигнализация.


Фото: realt.by

На участке выполнен ландшафтный дизайн, на нем уже высажено более 100 растений. Стоимость этого особняка — 1,59 миллиона рублей.

Дом с контрастным интерьером

Еще один объект в Марьяливо стоит в два раза дешевле, но на него стоит обратить внимание. Это сравнительно небольшой по площади (193 м2) дом в один уровень, но вам понравится и его внешний вид, и интерьер.



Оригинальное решение для фасада — клинкер в сочетании с декоративной штукатуркой и плиткой в верхней части стены. Выглядит очень эффектно.



Интерьер во всех помещениях построен на контрасте: белые стены, черная мебель и темно-серая плитка. На полах — светлая плитка.






Коричневая мебель, облицовка камина выигрышно выделяются на их фоне.


В доме 4 спальни. Из гостиной, совмещенной с кухней (74,6 м2), есть выход на террасу.


Отопление в доме на газу, все коммуникации центральные, к участку идет асфальтированная дорога.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три коттеджа возле Минска, главным достоинством которых является вовсе не размер или цена.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, кого помилуют в рамках амнистии к 75-летию Великой Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика