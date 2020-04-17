За деньгами, свежими «гребцами» или для души. Зачем айтишники идут в преподаватели

Источник материала: Tut.by

Тема строительства IT-страны обсуждается в Беларуси не первый год. Один из спорных моментов — обучение будущих айтишников. Речь идет о создании целого IT-вуза, расширении линейки профильных курсов… А кто должен учить будущих специалистов для самой, пожалуй, быстроразвивающейся сферы? Идеальный вариант — привлечь практиков. Но интересно ли преподавание, условно говоря, программистам, зарплата которых и так измеряется несколькими тысячами долларов? В чем мотивация «растить» себе же конкурентов? Ответы ищем у тех, кто уже так или иначе связан с IT-образованием.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

«Самых лучших учеников стараюсь затащить в нашу компанию»



Алексей Локтев начальник отдела в компании «Сервис Деск», тренер курсов по front-end-разработке и Node. js

Алексей Локтев в программировании более 30 лет, веб-разработкой занимается с 2005 года, и сегодня он — начальник отдела в компании «Сервис Деск». Тем не менее активно обучает и новичков для IT. Постоянно преподавать начал с 2013 года. Как удается все совмещать, да и зачем это нужно?

— Основная работа обычно заканчивается в 18.00, и начинается тренерство. Плюс на преподавательскую деятельность есть выходные, поэтому очные занятия провожу по субботам. В совмещении есть свои плюсы: на основной работе часто применяю примеры и идеи, разработанные для курсов, а на курсах могу рассказать много интересного «с линии фронта». Бывает, что ученики своими вопросами или ошибками могут заставить задуматься о чем-то новом или разобраться в том, чего раньше не знал. Заработок, конечно, тоже важен, но если работать только ради денег — хорошего результата не получится, и ученики это чувствуют. Но и сказать, что все «для души», было бы неверным. Это, скорее, самореализация. Преподавание — тяжелый труд, но он приносит удовлетворение, особенно когда видишь классный выпускной проект или узнаешь, что твой ученик устроился в хорошую компанию.

Конкуренции со стороны своих же слушателей Алексей не боится. Говорит, они находятся в разных весовых категориях:

— В чем-то конкретном они, конечно, могут составить мне конкуренцию, но в целом — у меня большой опыт программирования, на множестве языков и платформ, меня не так просто догнать. Я на это иначе смотрю. Если ребята толковые, то могут быть мне не конкурентами, а участниками нашей команды. Самых лучших учеников стараюсь затащить в нашу компанию — таких уже несколько десятков.

Алексей уверен: чтобы стать тренером, необязательно быть крутейшим профессионалом в программировании. Ведь вряд ли удастся применить весь свой багаж знаний и навыков.

— Гораздо важнее, чтобы тренер умел объяснять — терпеливо, последовательно и для любого уровня, мог упорядочить свои знания, свой опыт от простого к сложному. И у тренера обязательно должна быть какая-то внутренняя (нефинансовая) мотивация к тому, чтобы развить в ребятах те таланты, которые у них есть. Иначе не хватит терпения, чтобы проверять все домашние задания, найти нужные слова, провести каждого тем путем, которым он пройти способен.

«Некоторые опытные специалисты берут себе учеников бесплатно, но, как правило, мотивации у них надолго не хватает»



Ян Агеенко ведущий UI/UX тренер

Ян Агеенко занимается дизайном в IT с 2004 года. За это время прошел путь от рядового дизайнера до арт-директора и руководителя отдела дизайна и разработки. Сейчас оказывает услуги дизайн-консалтинга и работает над собственным стартапом.

Тренерской деятельностью Ян занялся в 2015 году — уже обучил несколько сотен дизайнеров. Почему заинтересовался преподаванием?

— Мне всегда хотелось помогать людям, и не так важно, каким именно способом. Дизайн — это тоже помощь. Вспомните какой-нибудь неудобный сайт или программу, в которой вам было сложно разобраться. Это злит, раздражает и вызывает море других негативных эмоций. Дизайнер же делает интерфейс таким, чтобы людям было легко и приятно им пользоваться. Именно это главное в дизайне, а не то, какие там цвета или шрифты. Дизайн — моя основная работа. Чуть позже параллельно с ней стал время от времени проводить тренинги по личной эффективности, тайм-менеджменту, целеполаганию. Это было такое хобби. И только через несколько лет начал преподавать дизайн. По сути, тренерская деятельность позволила объединить два направления моей деятельности в одно. Обучая людей дизайну, помогаю не только им самим освоить новую профессию, но и миллионам пользователей, для которых мои ученики сделают дизайн. Вот это и есть самая главная мотивация.

Ян подчеркивает, что дизайн и тренерская работа оплачивается примерно одинаково:

— Материальный фактор в тренерской деятельности однозначно не главный, но тоже значимый. Преподавание — это непростая работа, требующая серьезных усилий и терпения. Некоторые опытные специалисты берут себе учеников бесплатно, но, как правило, мотивации у них надолго не хватает, и качество обучения оказывается на любительском уровне. Но на одной только материальной мотивации тоже преподавать не получится: знаю с десяток классных дизайнеров, которые пробовали преподавать, но не смогли справиться с нагрузкой. Нужно искренне любить своих учеников и действительно хотеть, чтобы у них все получилось.

Айтишники сегодня — это не просто ребята, которые круглыми сутками сидят за компьютерами. Многие сами стремятся стать тренерами, все больше IT-специалистов заявляют о себе в качестве блогеров на YouTube, развивают собственные сообщества, выступают на конференциях.

— У меня есть канал на YouTube, веду Instagram, в котором делюсь полезными материалами, в прошлом году выпустил книгу «Как стать дизайнером с нуля», — перечисляет Ян. — Вот уже несколько лет развиваю сообщество «Гильдия дизайнеров», сейчас в нашем телеграм-чате уже больше 3000 человек. Все это способствует продвижению моих услуг и развитию личного бренда. Многие компании сами находят меня и предлагают те или иные формы сотрудничества. Так что медийность — это выгодно. Но как и в случае с преподаванием, здесь важно желание делиться своим опытом и способствовать развитию профессионального сообщества.

«Встречаются преподаватели в возрасте чуть больше двадцати лет, для IT — это нормально»



Елена Мицкевич Рекрутер

Рекрутер Елена Мицкевич находится по другую сторону баррикад: она не преподает, а набирает тренеров для Образовательного центра программирования и высоких технологий ( IT-Academy ).

За годы работы Елена выделила несколько основных мотивов айтишников подключаться к преподаванию. В тренеры идут те, кто достиг потолка в карьере, хочет попробовать себя в новом направлении и готов делиться знаниями с другими. Эта сфера привлекает и тех, кто ищет возможности для дополнительного заработка. Тренерские ставки конкурентоспособные: если работать 40 часов в неделю, как и на основной работе, то можно иметь практически тот же уровень зарплаты. Немало и тех IT-специалистов, которые рассматривают преподавание как хобби.

— В любом случае все кандидаты на тренерскую позицию проходят отбор, который я бы называла не столько жестким, сколько справедливым, — дополняет Елена. — Данный процесс состоит из двух частей. Первая — встреча-собеседование с рекрутером. Вторая — проведение пробного занятия. На нем присутствуют сотрудники центра, которые оценивают soft skills кандидата — умение ясно и четко излагать свои мысли, работать с аудиторией, корректно давать и воспринимать обратную связь, способность быть гибким и креативным. Любой специалист, у которого есть за плечами как минимум 3 года опыта работы на продакшне плюс перечисленные выше навыки, может стать преподавателем.

Елена подтверждает, что тренерский состав для IT становится моложе.

— Одному из наших результативных тренеров, преподавателю курса по Python, чуть больше двадцати лет. И для IT это вполне нормально. В центре довольны работой этого тренера, качество которой подтверждается множеством положительных отзывов и трудоустройством выпускников курса.

Напоследок просим Елену описать портрет идеального тренера для IT:

— В настоящий момент у нас работают более 100 специалистов, и каждый из них уникален. Но есть, пожалуй, одна характеристика, которая всех объединяет — интерес к преподавательской деятельности и желание передавать знания. Это самое главное условие. И, конечно, необходим профессионализм в своей области, который измеряется, как я уже упомянула, не только и не столько количеством лет в профессии.