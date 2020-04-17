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Указ об ипотеке подписан в Беларуси
Источник материала: БДГ
Указ об ипотечном жилищном кредитовании подписал Александр Лукашенко 16 апреля. «Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье», - сказано в
Основные положения
Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.
История вопроса
Вопрос о законодательстве в вопросе ипотечного строительства обсуждался властями почти 10 лет.
О внедрении ипотеки в Беларуси речь шла еще в 2011 году. Так, депутаты высказывались о том, что нужно
В 2012 году планировалось
В 2013 году Александр Лукашенко уже
«Ипотечное кредитование будет развиваться. Вся проблема - очень высокие проценты по кредитам. Поэтому людям взять под залог имущества или будущего дома этот кредит - большая нагрузка», - сказал тогда глава государства.
20 февраля 2019 года министр экономики Дмитрий Крутой
2 февраля 2020 года заместитель премьер-министра Владимир Кухарев
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Указ об ипотечном жилищном кредитовании подписал Александр Лукашенко 16 апреля. «Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и...
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