Указ об ипотеке подписан в Беларуси

Указ об ипотечном жилищном кредитовании подписал Александр Лукашенко 16 апреля. «Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье», - сказано в комментарии к указу №130 на сайте пресс-службы президента.

Основные положения

Предметом ипотеки может выступать только зарегистрированное жилье (в том числе купленное на вторичном рынке недвижимости).

Ипотека распространяется на земельный участок, где находится это жилье.

Взыскание на предмет ипотеки может быть применено при одновременном нарушении двух пунктов договора: если задолженность превышает 10% от суммы кредита, и просрочка задолженности – более 90 дней. При смерти кредитополучателя этот срок составляет более 9 месяцев.

Призванным на срочную службу (военную или альтернативную) дается рассрочка по ипотеке и выплате процентов на период службы.

Гражданину не нужно самостоятельно регистрировать залог: этим занимается банк. Он направляет необходимые данные в территориальные организации по государственной регистрации недвижимого имущества.

Банки имеют первоочередное право на удовлетворение неисполненных обязательств по жилищному кредиту за счет предмета ипотеки. Требования других кредиторов исполняются только после погашения долга банков.

Эти меры нацелены на то, чтобы стимулировать банки к использованию ипотеки как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам.

История вопроса

Вопрос о законодательстве в вопросе ипотечного строительства обсуждался властями почти 10 лет.

О внедрении ипотеки в Беларуси речь шла еще в 2011 году. Так, депутаты высказывались о том, что нужно создать адекватную законодательную базу. Кроме того, банковская система страны должна обладать достаточными финансовыми ресурсами.

В 2012 году планировалось создать национальное агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Говорилось, что процесс может занять от полугода до трех и более лет.

В 2013 году Александр Лукашенко уже рассказывал о развитии ипотечного кредитования в Беларуси, а также о приоритетности строительства арендного жилья в будущем.

«Ипотечное кредитование будет развиваться. Вся проблема - очень высокие проценты по кредитам. Поэтому людям взять под залог имущества или будущего дома этот кредит - большая нагрузка», - сказал тогда глава государства.

20 февраля 2019 года министр экономики Дмитрий Крутой заявил , что проект указа о введении в стране жилищной ипотеки уже разработан, Минэкономики направило его на обсуждение в высшие государственные инстанции.