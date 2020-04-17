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Вера Брежнева поделилась c поклонниками пикантным снимком

17.04.2020 10:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вера Брежнева поделилась c поклонниками пикантным снимком

Певица Вера Брежнева показала поклонникам смелый снимок в Instagram – 38-летняя знаменитость предстала перед подписчикам топлес, прикрывшись рукой.

Брежнева на своей странице делится секретами красоты и здоровья. Один из таких постов она и проиллюстрировала откровенным снимком, похваставшись своей фигурой.

Поклонники Брежневой пришли в восторг от ее смелости и хорошей формы.

«Фото – бомба!», «Как можно раздеться и не выглядеть пошло? Просто удивительно», «Как всегда, великолепна», – отреагировали на фото подписчики певицы. 

 

 

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Певица Вера Брежнева показала поклонникам смелый снимок в Instagram – 38-летняя знаменитость предстала перед подписчикам топлес, прикрывшись рукой. Брежнева на своей...
 
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