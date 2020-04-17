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В Чернобыльской зоне возобновился пожар

17.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Украине ветреная погода привела к возникновению новых очагов возгорания, сообщило в четверг, 16 апреля, государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнение обстановки и появилось три новых очага тления", - сообщило госагентство. Пожар тушат более 1100 человек и 120 единиц техники, передает DW.

В то же время заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что из-за сильного ветра в зоне пожаров невозможно применение авиации. Ранее к тушению привлекались три самолета и три вертолета, которые, по словам представителей госагентства, "совершили сотни вылетов и сбросили 460 тонн воды".

Пожары в Чернобыльской зоне начались еще 4 апреля. Сначала сообщалось о тлении травяного настила, но спустя 10 дней пожары стали "верховыми". В среду, 15 апреля, официальные органы заявили, что их удалось погасить.
 
 
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В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Украине ветреная погода привела к возникновению новых очагов возгорания, сообщило в четверг, 16 апреля,...
 
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