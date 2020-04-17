Топовый iPhone 12 Pro Max впервые показали на качественных изображениях

Источник материала: Tut.by

В сентябре компания Apple планирует представить новое поколение iPhone. На YouTube-канале EverythingApplePro вышел ролик, в котором автор показал качественные рендеры самой большой новинки — iPhone 12 Pro Max. Они созданы совместно с редактором тематического форума XDA Developers Максом Вайнбахом (Max Weinbach).



Фото:EverythingApplePro

Утверждается, что изображения сделаны на основе попавших в руки Вайнбаху CAD-чертежах нового смартфона. Правда, есть замечание: эти CAD-чертежи были не финальными, так что дизайн аппарата в некоторых деталях в будущем может незначительно отличаться.

Дизайн аппарата на рендерах подтверждает ранее ходившие в Сети слухи. Устройство внешне скорее будет напоминать нынешние iPad Pro (или даже iPhone 5/5s) за счет прямых граней корпуса — больше никаких закруглений. Центральное место на задней панели займет блок с основными камерами.



Слева — предполагаемый iPhone 12 Pro Max, справа — iPhone 11 Pro Max

Автор видео утверждает, что этот блок по сравнению с аналогичным на iPhone 11 Pro Max будет выпирать чуть сильнее и превзойдет его по габаритам. Опять же: аналогию скорее можно провести с тем, как основные камеры «врезаны» в корпус последней модели iPad Pro (2020). В iPhone 12 Pro Max фотомодулей будет три. Четвертый датчик — LiDAR, как во все том же iPad. Он нужен для улучшенной работы приложений дополненной реальности, а также фотографирования с эффектом боке.



Фото:EverythingApplePro

Размер диагонали дисплея подрастет до 6,7 дюймов, вырез для датчиков Face ID станет меньше, рамки по краям панели также окажутся более тонкими. Слот для SIM-карты переедет на левую грань смартфона, с правой окажется Smart Connector.

Скорее всего, Apple выпустит аппарат в новом цвете — темно-синем. Также предполагается, что девайс будет базироваться на процессоре Apple A14, оперативной памяти — 6 ГБ. Разумеется, в активе останутся технологии беспроводной зарядки и защиты от воды и пыли. Рычажок перевода аппарата в беззвучный режим — на своем привычном месте.

Напомним: в сентябре Apple, скорее всего, представит четыре смартфона. Первый — с экраном на 5,4 дюйма, второй и третий — на 6,1 дюйма, четвертый — на 6,7 дюймов. Все устройства обзаведутся OLED-матрицами и одинаковым процессором. В активе окажется и поддержка 5G-сетей. В первых двух смартфонах установят по две основные камеры, в двух старших моделях — по три. Судьба LiDAR пока в точности неизвестна — его точно встроят в модель на 6,7 дюймов, но получит ли его другие аппараты, не ясно.



Фото: EverythingApplePro

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