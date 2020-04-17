Онлайн-проект «АРТканикулы с Центром творчества»

Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» приглашает принять участие в онлайн-проекте.
«АРТканикулы с Центром творчества» — это онлайн-проект для всех и каждого.
Каникулы дома – это уникальная возможность повысить свой культурный и интеллектуальный уровень, научиться чему-то новому.
Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района - это то место, где можно увлекательно и с пользой провести время, даже на расстоянии.
Вместе с нами ты можешь стать частью творческого онлайн-проекта, принимать участие в мастер-классах настоящих профессионалов, посещать онлайн-выставки, занятия, проходить тесты и викторины.
Будь с нами онлайн в эпиЦентре творчества.
Посмотри, чем можно заняться во время каникул, и выполняй задания, не выходя из дома.