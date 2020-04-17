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Онлайн-проект «АРТканикулы с Центром творчества»

17.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» приглашает принять участие в онлайн-проекте.

«АРТканикулы с Центром творчества» — это онлайн-проект для всех и каждого.

Каникулы дома – это уникальная возможность повысить свой культурный и интеллектуальный уровень, научиться чему-то новому.

Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района - это то место, где можно увлекательно и с пользой провести время, даже на расстоянии.

Вместе с нами ты можешь стать частью творческого онлайн-проекта, принимать участие в мастер-классах настоящих профессионалов, посещать онлайн-выставки, занятия, проходить тесты и викторины.

Будь с нами онлайн в эпиЦентре творчества.

Посмотри, чем можно заняться во время каникул, и выполняй задания, не выходя из дома.


 
 
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Государственное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» приглашает принять участие в...
 
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