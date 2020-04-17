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Астрономы обнаружили планету, которая похожа на Землю размерами и, может, температурой
Источник материала: Tut.by
В архивных данных космического телескопа Kepler ученые обнаружили планету Kepler-1649c — самую близкую к Земле по размерам и, возможно, температуре на поверхности. Об этом
Космический телескоп Kepler проработал на орбите с 2009 по 2018 год, обнаружив несколько тысяч далеких экзопланет. Однако большинство из них намного крупнее Земли, и еще меньше находятся от своих звезд на подходящем расстоянии, создающем комфортные условия для потенциальной жизни. Однако анализ собранных Kepler данных продолжается, и недавно в них удалось заметить прежде ускользавшую от внимания планету Kepler-1649c.
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С учетом расстояния до звезды и того, что она является сравнительно тусклым красным карликом, температура на Kepler-1649c может быть примерно той же, что у нас. Планета находится так близко к звезде, что год на ней продолжается около 19,5 земных суток. В той же системе имеется еще как минимум одна каменистая планета схожего размера, но ее орбита проходит еще почти вдвое ближе к звезде.
Стоит сказать, что красные карлики — звезды более беспокойные, чем наше желтое Солнце. То и дело они выбрасывают мощные потоки излучения и частиц, способные уничтожить все живое на близкой планете. Также неизвестны ни состав, ни плотность атмосферы Kepler-1649c, от которых во многом зависит температура на ее поверхности.
Тем не менее пока планета выглядит одним из самых подходящих кандидатов на обитаемость. В самом деле, некоторые из известных экзопланет (например,
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Год на этой планете продолжается около 19,5 земных суток.
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