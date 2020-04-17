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«Это же дебилизм»: соцсети обсуждают минских футболистов, которые вместо изоляции играют в майках «Дзякуй дактарам»

17.04.2020 10:44 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусь осталась последней страной в Европе, где футбольные матчи проходят как ни в чем не бывало (правда, на трибунах реальных фанатов все меньше – зато поболеть приходят манекены). Вчера, 16 апреля, в Минске стартовал пятый тур чемпионата Беларуси по футболу – и сразу с двумя матчами. В рамках второго на поле вышли команды «Динамо» и «Неман». Игроки «Динамо» были одеты в белые майки с надписью «Дзякуй дактарам».

Акция солидарности футболистов с медиками не осталась незамеченной в соцсетях. Одни в твиттере шутят, что читается надпись как «Дзякуй дыктатару» (кто-то вообще видит «Дзякуй трактарам»), другие признаются, что посыл хороший – если только не брать во внимание факт, что ВОЗ и Минздрав советуют всем сидеть по домам.

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