«Это же дебилизм»: соцсети обсуждают минских футболистов, которые вместо изоляции играют в майках «Дзякуй дактарам»

Источник материала: KYKY

Беларусь осталась последней страной в Европе, где футбольные матчи проходят как ни в чем не бывало (правда, на трибунах реальных фанатов все меньше – зато поболеть приходят манекены). Вчера, 16 апреля, в Минске стартовал пятый тур чемпионата Беларуси по футболу – и сразу с двумя матчами. В рамках второго на поле вышли команды «Динамо» и «Неман». Игроки «Динамо» были одеты в белые майки с надписью «Дзякуй дактарам».

Акция солидарности футболистов с медиками не осталась незамеченной в соцсетях. Одни в твиттере шутят, что читается надпись как «Дзякуй дыктатару» (кто-то вообще видит «Дзякуй трактарам»), другие признаются, что посыл хороший – если только не брать во внимание факт, что ВОЗ и Минздрав советуют всем сидеть по домам.