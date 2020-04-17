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Челлендж «Голоса Победы» в Гродненской области подхватили уже более 1 тыс. человек

17.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Интернет-эстафету «Голоса Победы» в Гродненской области за неделю подхватили более 1 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Челлендж «Голоса Победы» в Гродненской области подхватили уже более 1 тыс. человек

Суть проекта, который запустили ровно за месяц до 9 мая, проста. Всем желающим предлагается спеть несколько строк или полностью песню «День Победы» и разместить видео с хештегом #гроднопобеда в социальных сетях, передав таким образом эстафету дальше.

«За неделю к нему присоединилось более тысячи участников. В соцсетях, а также на портале управления размещено уже около 200 роликов. И песню не просто поют, ее исполняют на разных инструментах: балалайке, цимбалах, баяне, даже целым эстрадным оркестром. Среди участников не только работники культуры, но и представители МЧС, почты, лесного хозяйства, ЖКХ, сфер здравоохранения и образования», — рассказали в управлении.

В некоторых районах акция вышла на новый уровень: участники эстафеты спели и другие песни времен войны. Например, в Лидском районе исполняли «Смуглянку», в Ошмянском — «Синий платочек».

Челлендж продолжается, его итоги подведут ближе к 9 мая. Возможно, появится сборное видео со всеми исполнителями.

«Этот проект — возможность выйти за рамки пространства и времени, вовлечь максимальный контингент участвующих в актуальных культурных проектах и при этом оставаться интересными современному пользователю», — отметили в управлении культуры облисполкома. Кроме того, считают организаторы, подобный контент может заинтересовать молодежь, привлечь ее к более глубокому изучению истории.

Белта

 
 
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Интернет-эстафету "Голоса Победы" в Гродненской области за неделю подхватили более 1 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры...
 
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