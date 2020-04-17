ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

17.04.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Акция – хорошо, а много акций – еще лучше! В самых известных жилых комплексах столицы сегодня действует сразу несколько особенных предложений, которые делают покупку квартиры не просто приятной процедурой, а потрясающе выгодной. Самое время признаться себе, что давно мечтал о квартире в Минске – и открыть сайт крупнейшего застройщика bir.by!

Почему мы начинаем с сайта? Потому что онлайн бронирование и покупка квартиры – это первый шаг к тому, чтобы отлично сэкономить.

Но об этом чуть попозже. А сейчас – рассказ об акции, аналогов которой в мире не найти: «Покупайте сейчас – платите потом!».

Берите паспорт и оформляйте покупку квартиры в длительную рассрочку на 10 лет прямо сейчас – первый взнос по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» не нужен. Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей отремонтированной новенькой квартире – и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице, когда ежемесячные платежи сопоставимы с ценами на съемные квартиры!

Нет первого взноса? Банк никак не соглашается выдать нужную сумму? Не получается подтвердить свой доход документально? Просто купите квартиру – а расплатитесь за нее потом!

Другой вариант – у вас есть 30% стоимости квартиры, которые вы готовы внести в качестве первоначального взноса. Оформляйте рассрочку от застройщика без процентов и переплат – в любом из минских комплексов. В комплексе «Парк Челюскинцев» рассрочка выдается на 4 года, в «Маяке Минска» – на 5 лет, в комплексе «Минск Мир» – на 10 лет.

Если при этом ваш первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле!

А в качестве бонуса – «Платежные каникулы»! Это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

При этом долго новоселья ждать не придется – дома сдаются четко по графику и даже досрочно! Только за последние недели три дома в разных комплексах были сданы гораздо раньше плана – чем, понятное дело, застройщик очень порадовал покупателей квартир!

Благодаря видеотуру на сайте застройщика можно в режиме онлайн увидеть, как продвигается строительство в любом из комплексов.

Самое время вернуться к сайту! Мы советовали начинать поиск квартиры именно здесь. Ведь на сайте застройщика открыт удобный сервис бронирования и покупки квартир. При этом, приобретая квартиру онлайн, вы экономите от стоимости квартиры:

- площадью до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Как это работает? Всего четыре шага!

Шаг первый – выбор квартиры в комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев». На сайте представлены все имеющиеся в свободной продаже квартиры. Указаны их характеристики, размеры, приведены планировки. Можно выбрать этаж или на какую сторону будут выходить окна. В общем, все то, что определяет решение покупателя. И когда выбор сделан – остается нажать кнопку «Забронировать»!

Шаг второй – разговор с менеджером, который связывается с покупателем оперативно в течение часа с момента бронирования. И становится персональным помощником – именно с ним вы будете решать все возникающие вопросы.

Шаг третий – подробная консультация. С менеджером по телефону вы обсуждаете ваш выбор, цену, условия и способы оплаты квартиры, в том числе предоставление специальных финансовых инструментов, и возможность использования акционных предложений. Выбранная квартира бронируется за покупателем на три дня!

Шаг четвертый – встреча с курьером. Вы предварительно получите документы по покупке квартиры на свой электронный адрес для ознакомления. Менеджер ответит на все ваши вопросы по документам. И не нужно посещать офис продаж – курьер доставит документы на подпись по указанному вами адресу.

Сделка по покупке квартиры будет проведена полностью онлайн. А покупатель экономит до 10 тысяч рублей на стоимости своей квартиры!

А можно сэкономить еще? Можно и нужно! Для этого стоит воспользоваться акцией «Минус 10%»!

В квартале «Северная Америка» комплекса «Минск Мир» акция продлена до 30 апреля! В акции участвуют все дома квартала «Северная Америка». Выбирайте свой – «Сан-Франциско», «Квебек», «Новый Орлеан», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» или «Ванкувер»!

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Дом «Сан-Франциско»

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Дом «Квебек»

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

 Дом «Новый Орлеан»

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Дом «Нью-Йорк

Выбор квартир – огромный! Их площадь – от 28 до 76 кв. метров. Каждый покупатель подберет свой вариант!

И на каждую квартиру – минус 10% от цены на сайте! И не важно, как вы собрались приобретать жилье – за собственные деньги, партнерский кредит от Беларусбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Это ваше решение!

Но только до 30 апреля!

Все дома, участвующие в акции – современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой

Квартал «Северная Америка» – олицетворение самого динамичного и технологичного континента. Здесь по соседству – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта.

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады. Во дворах – площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности – новый городской парк!

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Инфраструктура всех кварталов связана, и жители «Северной Америки» будут иметь под рукой и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Все это – преимущества комплекса «Минск Мир», который признан самым масштабным проектом Европы. «Город в городе», где все под рукой – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

А строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось.

Своя квартира – это выгодно! В самых известных столичных комплексах – фейерверк выгодных акций и предложений!

Международный финансовый центр Minsk World

«Минск Мир» растет стремительно – каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу!

Апрель – месяц невероятных предложений! Что выбрать – рассрочку без первого взноса? Платежные каникулы? Акцию «Минус 10%»? Экономию на онлайн-бронировании?

А лучше все и сразу! Этой весной возможно все!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Апрельские акции – правильный выбор для каждого!

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Акция – хорошо, а много акций – еще лучше! В самых известных жилых комплексах столицы сегодня действует сразу несколько особенных предложений, которые делают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волонтеры в Беларуси восстанавливают памятники героям Великой Отечественной войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика