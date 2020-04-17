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Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

17.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с COVID-19 и передало учреждениям здравоохранения медицинское оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные доставили в больницы аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет поддерживать одновременно до 20 пациентов.

Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

Сейчас в Вооруженных Силах Беларуси сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. Временно ограничены увольнения, посещения, а также перемещение воинских подразделений.

Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
В Вооруженных Силах есть собственная санитарно-эпидемиологическая служба. И, конечно, военные медики тоже следят за ситуацией. Еще несколько недель назад в воинских частях мы провели тренировку. Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции. То есть они повторили, как это делается на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. На данный момент необходимости в функционировании этих объектов, этих изоляторов нет. Однако мы готовы.

Особое внимание – здоровью участникам предстоящего парада. Ежедневно в воинских частях работают медицинские посты. Военнослужащие и гражданский персонал регулярно проходят осмотр.

Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции

Люди в материале: Наталья Гаврусик

 
 
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Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с COVID-19 и передало учреждениям здравоохранения медицинское оборудование,...
 
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