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Минобороны: Военные специалисты, медики провели тренировки по оборудованию изоляторов, зон изоляции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с COVID-19 и передало учреждениям здравоохранения медицинское оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные доставили в больницы аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет поддерживать одновременно до 20 пациентов.
Сейчас в Вооруженных Силах Беларуси сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. Временно ограничены увольнения, посещения, а также перемещение воинских подразделений.
Наталья Гаврусик, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Особое внимание – здоровью участникам предстоящего парада. Ежедневно в воинских частях работают медицинские посты. Военнослужащие и гражданский персонал регулярно проходят осмотр.
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Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с COVID-19 и передало учреждениям здравоохранения медицинское оборудование,...
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