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У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 17 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это время самого большого сострадания, потому нужно полностью воздержаться от приема пищи до выноса плащаницы, а потом держать строгий пост до Пасхи.
Богослужения в белорусских храмах не отменяются, но верующим, особенно пожилого возраста, рекомендовано все же отказаться от посещения церквей.
Тем более, что национальные телеканалы в эти дни, а также в пасхальную ночь организуют серию прямых трансляций из Минского Свято-Духова кафедрального собора, а также Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите их в эфире «Беларусь 3» и «НТВ-Беларусь».
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Новости Беларуси. 17 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это время самого большого сострадания, потому нужно...
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