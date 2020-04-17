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У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день

17.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это время самого большого сострадания, потому нужно полностью воздержаться от приема пищи до выноса плащаницы, а потом держать строгий пост до Пасхи.

У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день

Богослужения в белорусских храмах не отменяются, но верующим, особенно пожилого возраста, рекомендовано все же отказаться от посещения церквей.

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Тем более, что национальные телеканалы в эти дни, а также в пасхальную ночь организуют серию прямых трансляций из Минского Свято-Духова кафедрального собора, а также Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Смотрите их в эфире «Беларусь 3» и «НТВ-Беларусь».

У православных Страстная пятница. Что можно и нельзя делать в этот день

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Новости Беларуси. 17 апреля у православных Страстная пятница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это время самого большого сострадания, потому нужно...
 
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