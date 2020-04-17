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В Минске объявили победителей фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm

17.04.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская работа «86» Николая Симончика и Эвелины Безсоновой взяла гран-при девятого сезона международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Имена победители были объявлены во время церемонии закрытия, которая в этом году впервые прошла онлайн, сообщают ее организаторы.


Приз за первое место достался украинскому автору Валерию Грише за его Green Home. На втором месте также оказался белорус — Юрий Семашко, представивший сразу два фильма: «Невольник Жести» и «Ультракороткие истории». Третью премию присудили иракскому режиссеру Джабраилу Абубакеру за его работу Classico War in Iraq. Обладателем награды от народного жюри назван белорусский фильм «Один день» Вадима Телицы.

Всего в конкурсной программе этого года участвовали 356 фильмов (63 из них белорусские). Общее число заявок было гораздо больше — около 800. Лучшие работы отбирало профессиональное жюри в составе киноведа, директора программы игрового кинофестиваля «Лiстапад» Игоря Сукманова, киноведа и кинокритика Антона Сидоренко, координатора Национального конкурса фестиваля «Лiстапад» Николая Лавренюка, директора кинофестиваля «Паўночнае ззянне» Воли Чайковской, продюсера Леонида Калитени, кинокритика и журналиста Тараса Тарналицкого, а также режиссера Анастасии Мирошниченко.

— Мы посмотрели разные работы и сошлись во мнении, что при их оценке одним из ключевых критериев должна быть объявленная организаторами тема — «Сезон (не)обычных историй». Во многих картинах — преимущественно зарубежных — она не была в достаточной мере раскрыта. Много было клишированных работ, отражающих общепризнанную фестивальную конъюнктуру: фильмы об одиночестве, домашнем насилии, гендерном харассменте, проблемах экологии, технологической зависимости. Однако хотелось, чтобы мобильное творчество руководствовалось не только правильностью жизненных позиций, но и парадоксальным взглядом на реальность. Вот почему самыми интересными мне показались белорусские работы, авторы которых пытались следовать заданным правилам игры — рассказывать обычные истории необычным способом и наоборот, — отметил Игорь Сукманов.


Параллельно с профессионалами лучший фильм нынешнего сезона выбирали и зрители. Более 3500 человек приняли участие в предварительном онлайн-голосовании, после чего окончательное решение принимало народное жюри — 150 киноманов, наиболее успешно прошедших специальный тест от организаторов фестиваля. Работой народных экспертов в этом году руководила сценарист и режиссер Влада Сенькова.

Наградой для каждого из призеров стал смартфон Apple iPhone 11 128GB. Обладатель Гран-при Николай Симончик получил также 3000 рублей, а автор фильма Green Home Валерий Гриша за первое место — 1000 рублей.

Фильмы победителей доступны для просмотра на официальном сайте фестиваля и в разделе Smartfilm видеосервиса VOKA.

Организатором VOKA Smartfilm выступает компания А1 при поддержке Министерства культуры. В этом году фестиваль проходил с 4 февраля по 16 апреля. А созданный специально для фестиваля фильм о детстве голливудского киногероя Джона Уика стал интернет-хитом.

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Белорусская работа «86» Николая Симончика и Эвелины Безсоновой взяла гран-при девятого сезона международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Имена победители...
 
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