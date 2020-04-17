Взрыв на бумажной фабрике в США: есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв прогремел на бумажной фабрике в американском штате Мэн.

Момент попал в камеру. Видно, что здание буквально взлетает на воздух. Обломки разлетелись далеко по округе. Повреждены припаркованные автомобили. Сообщается о нескольких пострадавших. Что стало причиной взрыва пока не известно.

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