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ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий

17.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий

Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, сообщили sb.by в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции МВД.

В целях обеспечения безопасности будет уделено особое внимание контролю соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию участников дорожного движения.

«В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле», — отметили в пресс-службе. 

В ГАИ призывают пешеходов и велосипедистов проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении, избегать выхода на проезжую часть, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

СБ

 
 
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Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи....
 
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