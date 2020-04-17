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ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий
17.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи. Наряды ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, сообщили sb.by в пресс-службе Главного управления Госавтоинспекции МВД.
В целях обеспечения безопасности будет уделено особое внимание контролю соблюдения водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов, а также физическому состоянию
«В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми. Обеспечить безопасную перевозку детей и пристегнуться всем сидящим в автомобиле», — отметили в пресс-службе.
СБ
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ГАИ примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий
Сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения религиозных мероприятий, посвященных празднованию Пасхи....
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