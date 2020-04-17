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Минфин Беларуси начал премаркетинг размещения гособлигаций в России

17.04.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министерство финансов Беларуси объявило премаркетинг выпусков государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства на его сайте.

"Министерством финансов 16 апреля совместно с российскими банками-организаторами эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь на финансовом рынке РФ "Газпромбанк" (Акционерное общество), ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития объявлен премаркетинг выпуска облигаций на общую сумму 10 млрд российский рублей сроком обращения 5 лет", - отмечается в сообщении.

В ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, накануне источник на финрынке сообщил, что Минфин Беларуси планирует 29 апреля собирать заявки инвесторов на 5-летние облигации серии 07 объемом 10 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 300 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

Техразмещение предварительно запланировано на 7 мая.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, банк "Открытие", Совкомбанк. Соорганизатор - Евразийский банк развития.

 
 
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Министерство финансов Беларуси объявило премаркетинг выпусков государственных облигаций на финансовом рынке Российской Федерации, говорится в сообщении...
 
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