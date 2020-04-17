Надо начинать учиться: Лукашенко рассказал, когда следует возобновить учебный процесс в школах

Источник материала: ОНТ

Учебный процесс в школах необходимо начинать со следующей недели. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 апреля, во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области, сообщает БЕЛТА,

Президент отметил, что начинать этот процесс следует постепенно.

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