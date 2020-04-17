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Надо начинать учиться: Лукашенко рассказал, когда следует возобновить учебный процесс в школах
Источник материала: ОНТ
Учебный процесс в школах необходимо начинать со следующей недели. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 апреля, во время рабочей поездки в Лидский район Гродненской области,
Президент отметил, что начинать этот процесс следует постепенно.
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Учебный процесс в школах необходимо начинать со следующей недели. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 17 апреля, во время...
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