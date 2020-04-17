|
В масках и перчатках: Меган Маркл и принц Гарри впервые замечены на улице в Лос-Анджелесе после переезда из Канады
Источник материала: ОНТ
Меган Маркл и Принц Гарри были впервые замечены в Лос-Анджелесе после переезда туда из Канады,
Герцоги, нарушили свой режим самоизоляции, чтобы доставить еду нуждающимся от имени некоммерческого проекта Angel Food в Лос-Анджелесе.
Гарри и Меган попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Они разносили еду нуждающимся.
На опубликованных в сети кадрах видно, что Гарри и Меган были в защитных масках, что предусмотрено правилами доставки продуктов во время карантина в Калифорнии. Маркл также надела на одну руку перчатку.
По словам директора проекта Ричарда Аюба, герцоги хотели провести эту акцию без шумихи. Маркл решила показать принцу Гарри Лос-Анджелес, а лучше всего узнать районы города, по ее мнению, можно во время благотворительных акций.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В масках и перчатках: Меган Маркл и принц Гарри впервые замечены на улице в Лос-Анджелесе после переезда из Канады
Меган Маркл и Принц Гарри были впервые замечены в Лос-Анджелесе после переезда туда из Канады, пишет Daily Mail. Герцоги, нарушили свой режим самоизоляции, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)