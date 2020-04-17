В масках и перчатках: Меган Маркл и принц Гарри впервые замечены на улице в Лос-Анджелесе после переезда из Канады

Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и Принц Гарри были впервые замечены в Лос-Анджелесе после переезда туда из Канады, пишет Daily Mail.

Герцоги, нарушили свой режим самоизоляции, чтобы доставить еду нуждающимся от имени некоммерческого проекта Angel Food в Лос-Анджелесе.

Гарри и Меган попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Они разносили еду нуждающимся.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Гарри и Меган были в защитных масках, что предусмотрено правилами доставки продуктов во время карантина в Калифорнии. Маркл также надела на одну руку перчатку.





По словам директора проекта Ричарда Аюба, герцоги хотели провести эту акцию без шумихи. Маркл решила показать принцу Гарри Лос-Анджелес, а лучше всего узнать районы города, по ее мнению, можно во время благотворительных акций.

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