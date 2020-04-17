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Пес заметил, что к дому регулярно приходит почтальон. Вот что он теперь делает почти каждый день
Источник материала: Tut.by
Пес из штата Пенсильвания заметил, что к дому регулярно приходит почтальон. Кажется, это его очень заинтересовало, поэтому у пса появилась традиция, связанная с приездом почтальона. Она повторяется практически каждый день: посмотрите, что делает пес!
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Кажется, у пса появилась своя традиция.
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