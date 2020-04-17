Пес заметил, что к дому регулярно приходит почтальон. Вот что он теперь делает почти каждый день

Источник материала: Tut.by

Пес из штата Пенсильвания заметил, что к дому регулярно приходит почтальон. Кажется, это его очень заинтересовало, поэтому у пса появилась традиция, связанная с приездом почтальона. Она повторяется практически каждый день: посмотрите, что делает пес!