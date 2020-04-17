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Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зрители из регионов Беларуси смогут увидеть трансляции из храмов, расположенных в их областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, жители Витебской области могут побывать онлайн в самом большом храме областного центра – Свято-Успенском кафедральном соборе.
Тем же, кто все-таки придет в церковь, нужно помнить о мерах предосторожности. Прихожан призывают соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки. Освящать куличи, если позволит погода, намерены на площадке у храма.
Протоиерей Михаил, ключарь Свято-Успенского кафедрального собора:
Отметим, Свято-Успенский кафедральный собор – единственный в Витебске, где нижняя церковь находится под землей, при этом она открыта для прихожан. Здесь же находится один из самых больших колоколов Беларуси. Он весит больше 5 тонн.
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Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске
Новости Беларуси. Зрители из регионов Беларуси смогут увидеть трансляции из храмов, расположенных в их областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У...
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