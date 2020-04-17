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Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

17.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зрители из регионов Беларуси смогут увидеть трансляции из храмов, расположенных в их областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Так, жители Витебской области могут побывать онлайн в самом большом храме областного центра – Свято-Успенском кафедральном соборе.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

Тем же, кто все-таки придет в церковь, нужно помнить о мерах предосторожности. Прихожан призывают соблюдать дистанцию, надевать маски и перчатки. Освящать куличи, если позволит погода, намерены на площадке у храма.

Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

Протоиерей Михаил, ключарь Свято-Успенского кафедрального собора:
Будем стараться максимально принимать меры предосторожности. У нас каждый час совершается обработка полов, дезинфекция, протирка икон, ручек. И все дезинфицирующие средства у нас есть, их предостаточно. Также просим людей соблюдать гигиену, самим подготавливаться, мыть руки. Каждый распределится по метру и после каждого останется еще два метра. И какое количество будет? Если даже придет 500 человек или 1000, поверьте, мы их тут и не увидим практически. Потому что огромнейший собор.

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Отметим, Свято-Успенский кафедральный собор – единственный в Витебске, где нижняя церковь находится под землей, при этом она открыта для прихожан. Здесь же находится один из самых больших колоколов Беларуси. Он весит больше 5 тонн. 

Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

Какие меры предосторожности нужно соблюдать в храме? Рассказываем на примере Свято-Успенского кафедрального собора в Витебске

Люди в материале: Протоиерей Михаил

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Зрители из регионов Беларуси смогут увидеть трансляции из храмов, расположенных в их областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У...
 
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