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«Бюджета нет, на счёте — ноль». Председатель СФК «Слуцк» о жизни клуба в долг и переговорах с главным спонсором

17.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на то, что в последнее время СФК «Слуцк» приобрёл мировую славу, финансовые проблемы от этого никуда не делись. И судьба футбольной команды продолжает висеть на волоске.

«Бюджета нет, на счёте — ноль». Председатель СФК «Слуцк» о жизни клуба в долг и переговорах с главным спонсором
В интервью «Кур`еру» Виталий Бунос, председатель «Слуцка», рассказал, как сейчас клубу удаётся выжить и как проходят переговоры с главным спонсором.

О бюджете клуба: на счёте — ноль


— Мы прикладываем все силы, чтобы игроки не ощущали проблем. Но они, к сожалению, есть. Зарплату все получили в срок, но премиальные пока не выплатили. Мы продолжаем работать, искать спонсоров и деньги, несмотря на то, что ситуация плачевная. У клуба пока даже бюджета нет, на счёте — ноль, потому что договор с сахарным комбинатом — нашим основным спонсором — не заключён.

Рассуждать о том, сколько мы сможем продержаться с пустыми карманами, не могу. Ежедневно мы в поисках спонсоров и денег. Объезжаем десятки предприятий и организаций как в области, так и за её пределами. Те предприятия, которые обещали нас поддержать, свои обещания выполнили. И несмотря на сумму — были это 1000−3000−15 000 рублей, — я каждому благодарен.

Эти деньги давно были израсходованы на аренду, транспорт, питание, проживание, заработную плату. Что успели закрыть, то закрыли. Что не успели — пока живём в долг. К примеру, с питанием и проживанием сейчас вопросов нет, но это всё в долг. Пока нам идут навстречу, относясь с пониманием, но как долго это продлится, я не знаю.

О переговорах с главным спонсором


— Встреча с новым руководителем сахарного комбината уже состоялась. Однозначного ответа — да или нет — я не получил, потому что, согласно законодательству, директор не может единогласно принимать такие решения. Ему этот вопрос необходимо согласовать с концерном и, возможно, другими чиновниками. Тогда состоится продолжение нашего разговора. И хотелось, чтобы вопрос разрешился в нашу пользу.

Как и футбольный клуб «Городея», мы в поисках спонсоров. Но сейчас переговоры ведутся, чтобы всё-таки главный спонсор оказал нам поддержку, потому что именно сахарный комбинат являлся основателем этого клуба.
 
 
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Несмотря на то, что в последнее время СФК «Слуцк» приобрёл мировую славу, финансовые проблемы от этого никуда не делись. И судьба футбольной команды продолжает...
 
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