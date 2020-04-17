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Лукашенко считает, что пора возобновлять учебный процесс в школах

17.04.2020 12:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область, президент снова вернулся к вопросу о школах.

По мнению главы государства, уже пора начинать учебу в школах, правда, «медленно и спокойно».

«ОРВИ уже закончились», – цитирует Лукашенко БелТА.

В тех школах, где занятия можно начать, они должны возобновиться, считает белорусский президент. Он заявил, что примерно неделя должна уйти на медленное втягивание детей в процесс обучения.

 
 
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В ходе рабочей поездки в Гродненскую область, президент снова вернулся к вопросу о школах.
 
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