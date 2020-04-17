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Лукашенко считает, что пора возобновлять учебный процесс в школах
17.04.2020 12:33 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В ходе рабочей поездки в Гродненскую область, президент снова вернулся к вопросу о школах.
По мнению главы государства, уже пора начинать учебу в школах, правда, «медленно и спокойно».
«ОРВИ уже закончились», – цитирует Лукашенко
В тех школах, где занятия можно начать, они должны возобновиться, считает белорусский президент. Он заявил, что примерно неделя должна уйти на медленное втягивание детей в процесс обучения.
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В ходе рабочей поездки в Гродненскую область, президент снова вернулся к вопросу о школах.
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