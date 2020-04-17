Правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда

Источник материала: ОНТ

Совет министров принял решение о временной отмене привязки повышения заработных плат к росту производительности труда. Такое решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 апреля 2020 года №234, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, документ приостанавливает действие второго абзаца первой части пункта 1 постановления №744 от 31.04.2014 «Об оплате труда работников», согласно которому в госорганизациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, повышение зарплаты работников допускается только при условии соотношения роста производительности труда и зарплаты более 1,0.

Действие пункта будет приостановлено до 31 декабря 2020 года.

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