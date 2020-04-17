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Мозырская ТЭЦ готовится к грозовому сезону

17.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Специалисты электрического цеха проверяют молниеотводы и заземляющие приспособления, установленные на распределительных устройствах, зданиях и сооружениях.

"Особое внимание уделяется исправности молниезащиты мазутохранилищ, маслохозяйств и газораспределительных пунктов. Проверяется состояние и готовность к работе противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий, позволяющих фиксировать и анализировать все отклонения от нормального режима в работе электрооборудования", - рассказала пресс-секретарь.

Накануне грозового сезона, который длится со второй половины апреля до начала октября, уделяется внимание и всем теплоэлектроцентралям гомельской энергосистемы. Предварительная подготовка позволяет объектам безаварийно работать и обеспечивать стабильное энергоснабжение потребителей в этот период.

Источник: Белта
Фото: gp.by
 
 
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В филиале "Мозырская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" выполняют профилактические мероприятия для надежной работы в грозовой сезон, сообщила корреспонденту БЕЛТА...
 
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