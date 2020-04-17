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Мозырская ТЭЦ готовится к грозовому сезону
Источник материала: Mlife
Специалисты электрического цеха проверяют молниеотводы и заземляющие приспособления, установленные на распределительных устройствах, зданиях и сооружениях.
"Особое внимание уделяется исправности молниезащиты мазутохранилищ, маслохозяйств и газораспределительных пунктов. Проверяется состояние и готовность к работе противоаварийной автоматики и регистраторов аварийных событий, позволяющих фиксировать и анализировать все отклонения от нормального режима в работе электрооборудования", - рассказала пресс-секретарь.
Накануне грозового сезона, который длится со второй половины апреля до начала октября, уделяется внимание и всем теплоэлектроцентралям гомельской энергосистемы. Предварительная подготовка позволяет объектам безаварийно работать и обеспечивать стабильное энергоснабжение потребителей в этот период.
Источник: Белта
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