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Отраслевой профсоюз выделил на средства защиты и бытовую технику для медиков более Br650 тыс.

17.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Отраслевой профсоюз выделил на средства защиты и бытовую технику для медиков более Br650 тыс.Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил на закупку средств защиты и бытовой техники для медиков более Br650 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
 
Как отметил председатель отраслевого профсоюза Вячеслав Шило, постоянно анализируются обеспеченность медицинских работников средствами индивидуальной защиты и условия их труда.
 
«На основе полученной информации мы принимаем решения, чем конкретно можем помочь той или иной больнице, поликлинике. Основное — это, конечно, средства индивидуальной защиты: от масок, перчаток до защитных медицинских костюмов. Но в то же время мы понимаем, что сегодня медики большую часть времени проводят именно на работе, поэтому стараемся максимально улучшить условия их труда и отдыха», — сказал Вячеслав Шило.
 
В учреждения были закуплены холодильники, микроволновые печи, чайники, стиральные машины. Также в ряде больниц для работников с помощью профсоюза организована доставка горячего питания. Выплачивается адресная материальная помощь тем работникам, которые в силу разных обстоятельств оказались в сложной ситуации.
 
Поддержку оказывают не только работающим членам профсоюза, но и тем, кто ушел на заслуженный отдых, студентам. Так, профсоюз выделил около Br21 тыс. на продукты питания студентам-медикам, которые находятся на карантине в общежитии. Материально помогают пенсионерам, приобретают для них дезсредства.
 
При Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников здравоохранения создан страховой фонд для выплат медикам, заболевшим COVID-19. Взносы в фонд поступают от всех отраслевых профсоюзов, а также от физических лиц. Первые выплаты пострадавшим медикам уже произведены.

 
 
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Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделил на закупку средств защиты и бытовой техники для медиков более Br650 тыс., сообщили БЕЛТА в
 
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