Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар и евро обвалились до минимума за месяц в первые минуты торгов на БВФБ 17 апреля. Биткойн +155.12
Курс доллара упал на 0,0163 BYN до 2,4424 BYN/USD. Это минимальный уровень за 30 дней.
Напомним, что вчера доллару удалось прервать серию из 11(!) снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,1467 BYN.
С начала текущей недели стоимость американской валюты снизилась на 0,0328 BYN.
Курс евро обвалился на 0,0205 BYN до 2,6537 BYN/EUR, оказавшись на минимуме за 31 день.
Стоимость евровалюты с начала недели упала уже на 0,0523 BYN.
Курс российского рубля подскочил на 0,0277 BYN до 3,3199 BYN/100 RUB, а по итогам вчерашних торгов он находился на минимуме за 15 дней.
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