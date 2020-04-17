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Курсы валют и криптовалют на сегодня

17.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и евро обвалились до минимума за месяц в первые минуты торгов на БВФБ 17 апреля. Биткойн +155.12

Курс доллара упал на 0,0163 BYN до 2,4424 BYN/USD. Это минимальный уровень за 30 дней.

Напомним, что вчера доллару удалось прервать серию из 11(!) снижений подряд, за время которой его курс рухнул на 0,1467 BYN.

С начала текущей недели стоимость американской валюты снизилась на 0,0328 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0205 BYN до 2,6537 BYN/EUR, оказавшись на минимуме за 31 день.

Стоимость евровалюты с начала недели упала уже на 0,0523 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0277 BYN до 3,3199 BYN/100 RUB, а по итогам вчерашних торгов он находился на минимуме за 15 дней.

Bitcoin − 7056.6$ (+155.12);

Bitcоin Cash/ВСС – 230.38$ (+4.89);

Litecoin − 41.89$ (+2.36);

Еthеreum − 169.22$ (+4.57);

ZCаsh − 38.3$ (-0.65);

DigitalCash − 75.2$ (+0.77);

Monero − 56.45$ (+1.61)


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар и евро обвалились до минимума за месяц в первые минуты торгов на БВФБ 17 апреля. Биткойн +155.12
 
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