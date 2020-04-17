Правительство отвязало требование по привязке роста зарплат к производительности труда

Источник материала: Ежедневник

Правительство Беларуси отменило одно из требований для обеспечения макроэкономической сбалансированности – привязку темпов роста зарплаты к темпам роста производительности труда.

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства №234 от 16 апреля 2020 года.

Действие пункта приостановлено до 31 декабря текущего года.

Как сообщалось, с середины июля 2014 года в Беларуси действовало требование правительства, которое предусматривало, что на госпредприятиях рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников допускается только при условии опережающего роста производительности труда. При невыполнении этого условия фонд заработной платы за отчетный месяц уменьшается до размера, обеспечивающего соотношение роста производительности труда и заработной платы не менее 1.

Решение было направлено на реализацию произведенных товаров, что должно способствовать снижению складских запасов и росту доходов организаций. В связи с этим, в качестве показателя при определении производительности труда в организациях определена выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника.

Также правительство рекомендовало применять этот принцип при начислении зарплаты всем коммерческим организациям независимо от форм собственности.