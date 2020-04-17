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Прямую телефонную линию проведет 18 апреля заместитель председателя облисполкома Руслан Страхар

17.04.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Прямую телефонную линию проведет 18 апреля заместитель председателя облисполкома Руслан СтрахарПрямую телефонную линию проведет 18 апреля заместитель председателя облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на вопросы жителей Приднепровского края.

Курируемые вопросы: экономика, ценообразование, инвестиционная деятельность, статистика и анализ,  ценные бумаги, предпринимательство,  труд  и  заработная   плата, занятость, торговля, оказание услуг населению,  страховая   деятельность,  таможенное дело, государственные  знаки, драгоценные металлы развитие промышленности, топливно-энергетический   комплекс  области   и    его эффективность, качество и конкурентоспособность продукции промышленности, научная, научно-техническая  и  инновационная деятельность,   интеллектуальная    собственность, стандартизация.

Одновременно со своими проблемами к первому заместителю председателя Могилевского горисполкома Александру Георгиевичу Потемкину население Могилева сможет обратиться по телефону (8 0222) 42-21-02. Первый заместитель главы  администрации Ленинского района г. Могилева Алексей Степанович Шарай ответит по телефону (8 0222) 72-31-38, первый заместитель главы администрации Октябрьского района г. Могилева Станислав Сергеевич Мысливец — (8 0222) 42-30-42.

С жителями Бобруйска будет работать заместитель председателя горисполкома Ольга Николаевна Жук — (8 0225) 68-00-18. Управляющий делами администрации Ленинского района г. Бобруйска Светлана Витальевна Гриневецкая поможет разобраться с вопросами по номеру (8 0225) 76-52-33, а заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска Марина Валентиновна Згорская — (8 0225) 77-75-17.

В субботу с 9.00 до 12.00 прямые телефонные линии пройдут во всех райисполкомах Могилевской области.

Районы и города области Номер

телефона
Белыничский (02232) 79-207               
Бобруйский (0225) 74-52-11
Быховский (02231) 79-648
Глусский (02230) 78-978
Горецкий (02233)76-426
Дрибинский (02248) 78-981
Кировский (02237) 79-162
Климовичский (02244) 78-013
Кличевский (02236) 78-952
Костюковичский (02245) 78-134
Краснопольский (02238) 79-955
Кричевский (02241) 20-780
Круглянский (02234) 79-584
Могилевский 42-39-28
Мстиславский (02240) 59-009
Осиповичский (02235) 50-335
Славгородский (02246) 796-25
Хотимский (02247) 79-298
Чаусский (02242) 789-87
Чериковский (02243) 793-78
Шкловский (02239) 41-331

mogilev-region.gov.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Прямую телефонную линию проведет 18 апреля заместитель председателя облисполкома Руслан Борисович Страхар. С 9.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 50-18-69 он ответит на
 
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