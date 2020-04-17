Лукашенко обещает оказать поддержку предприятиям через местную власть

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО "Стеклозавод "Неман", передает корреспондент БЕЛТА.





Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.