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Лукашенко обещает оказать поддержку предприятиям через местную власть

17.04.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО "Стеклозавод "Неман", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко обещает оказать поддержку предприятиям через местную власть

Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.

 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО...
 
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