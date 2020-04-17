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Лукашенко обещает оказать поддержку предприятиям через местную власть
17.04.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил
Президент подчеркнул, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Глава государства пообещал оказать финансовую поддержку из республиканского бюджета и направить средства в области, чтобы губернаторы на местах распределили эту поддержку для тех субъектов хозяйствования, которые в этом нуждаются.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Об этом глава государства заявил при посещении ОАО...
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