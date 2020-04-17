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Для пенсионеров с 1 мая введут скидку на проезд в электричках
Источник материала: Tut.by
Для пенсионеров с 1 мая введут уже привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в колл-центре БелЖД. Льгота будет действовать до конца сентября, то есть на время сезонных сельскохозяйственных работ.
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Его нужно предоставить как при покупке билета, так и иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса, чтобы предъявить при проверке билетов.
Льготы не действует на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами) и в поездах городских линий.
Напомним, в 2019 году
Изменения предлагали ввести из-за того, что в пенсионных удостоверениях не указана точная дата рождения. Это не позволяет установить достижение общеустановленного пенсионного возраста тех, кто вышел на заслуженный отдых досрочно.
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Для пенсионеров с 1 мая введут уже привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в колл-центре БелЖД....
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