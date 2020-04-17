Для пенсионеров с 1 мая введут скидку на проезд в электричках

Источник материала: Tut.by

Для пенсионеров с 1 мая введут уже привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в колл-центре БелЖД. Льгота будет действовать до конца сентября, то есть на время сезонных сельскохозяйственных работ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Его нужно предоставить как при покупке билета, так и иметь при себе при проезде в поездах региональных линий экономкласса, чтобы предъявить при проверке билетов.

Льготы не действует на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами) и в поездах городских линий.

Напомним, в 2019 году обсуждалась возможность разрешить пенсионерам получать скидку на проезд в электричках и пригородных автобусах в дачный сезон не только по пенсионному удостоверению, но и паспорту, военному билету, водительскому удостоверению, служебному удостоверению или по другому удостоверению, которое выдали госорганы и в котором указаны число, месяц и год рождения.

Изменения предлагали ввести из-за того, что в пенсионных удостоверениях не указана точная дата рождения. Это не позволяет установить достижение общеустановленного пенсионного возраста тех, кто вышел на заслуженный отдых досрочно.