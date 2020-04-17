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В Слуцком сельхозлицее шьют бесплатные маски для пожилых людей и волонтеров

17.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком сельхозлицее шьют бесплатные маски для пожилых людей и волонтеров

Случчане продолжают оказывать безвозмездную помощь тем, кто находится в группе риска из-за эпидемии СОVID-19. К примеру, государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей перешел на пошив многоразовых масок для пожилых людей и волонтеров, которые оказывают им помощь в доставке продуктов и лекарств.

Инициатором такой благотворительной акции выступил Слуцкий райком БРСМ, пишет МЛЫН.

— Мы работаем в тесной связке с территориальным центром социального обслуживания населения. Помощь пожилым людям – одно из главных направлений нашей деятельности. Наши волонтеры всегда помогали пенсионерам. Решили не оставаться в стороне и в такое непростое время. Сейчас главное — здоровье людей. И средств защиты в период эпидемии много не бывает. Поэтому мы закупили марлевую ткань, необходимое комплектующее и обратились за помощью в лицей, — рассказывает первый секретарь Слуцкого райкома БРСМ Екатерина Борисевич.

В Слуцком сельхозлицее шьют бесплатные маски для пожилых людей и волонтеров

В учреждении образования идею благотворительной помощи поддержали охотно. Пошивом масок занялась мастер производственного обучения Алла Степанова.

— Шью я очень давно. Вместе с учащимися мы изготавливали одежду, постельное белье для того же территориального центра. А вот с масками работаю впервые, — отмечает Алла Степанова.

В Слуцком сельхозлицее шьют бесплатные маски для пожилых людей и волонтеров

Мастер признается: пошив масок – не такое уж простое дело, каким кажется на первый взгляд. Для начала нужно раскроить ткань, потом отутюжить каждую складочку на заготовке, прострочить повязки на машинке и обязательно провести влажную тепловую обработку. Процесс трудоемкий, занимает немало времени.

— Пошивом масок занимаюсь в каждую свободную от основной работы минуту: провела занятия с детьми, сразу села за машинку. Шью каждый день по несколько часов, — говорит Алла Степанова.

В Слуцком сельхозлицее шьют бесплатные маски для пожилых людей и волонтеров

Уже пошито 85 марлевых повязок. Практически готова еще одна такая же партия, работа продолжится и дальше. Все маски отправят Слуцкому территориальному центру социального обслуживания населения, где их бесплатно раздадут пожилым людям и волонтерам.

В Слуцком сельхозлицее шьют бесплатные маски для пожилых людей и волонтеров


Екатерина Елисеева, МЛЫН

 
 
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Государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей перешел на пошив многоразовых масок для пожилых людей и волонтеров, которые оказывают им помощь в...
 
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