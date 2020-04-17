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Неожиданные опасности чихания. Переломы, лопнувшие барабанные перепонки и многое другое
Источник материала: Tut.by
Начинающийся сезон аллергий, когда люди вокруг чихают, неудачно совпал с пандемией СOVID-19, болезни, передающейся с каплями слизи из носа и рта. На чихающих смотрят с подозрением, поэтому кто-то решит подавить порыв или зажмет рот и нос ладонью. Лучше этого не делать,
Считается, что таким образом нос очищается от пыли и микробов, но не всегда. «Иногда чихание может быть следствием раздражения нервных окончаний в других отделах, например в слизистой кишечника или коже», — говорит Юрий Русецкий. Некоторые чихают от солнечных лучей, сексуального возбуждения или после плотного обеда. Вероятно, их нервные волокна переплетены так, что в дыхательный центр мозга поступает ложный сигнал тревоги. А недавно ученые нашли у людей, чихающих на свету,
Еще известен случай, когда девушка чихала
К чему приводило обычное чихание
Ему было 35 лет, когда он изо всех сил чихнул. Раньше он не жаловался на здоровье, но тут ему больно прострелило шею с левой стороны. Через час стало только хуже: половина тела ослабла и онемела. Проснувшись на следующий день, он обратил внимание на странное ощущение в правой стопе, которое постепенно распространилось до туловища. Вдобавок ему подозрительно не хотелось в туалет.
В больнице мужчине измерили давление: оно оказалось повышенным, хотя вскоре снизилось. Врач проверил, чувствует ли перекошенное лицо пациента боль и жар: да, но меньше обычного. Ниже шеи чувствительность пропала, левые рука и нога обмякли, рефлексы ослабли. Несчастного положили в палату, через пять дней ему чуть-чуть полегчало. Но даже спустя девять недель он поправился не до конца.
Эта история кажется выдумкой, но
«За счет повышения внутричерепного давления может разорваться аневризма, — рассуждает врач-оториноларинголог
Бывает еще и не такое.
На следующий день отек не спал, и юноша пошел в больницу. Там ему сделали компьютерную томограмму — на снимке был виден перелом глазницы и скопление газа в этом же месте (подобно болезни легких, такое скопление называется эмфиземой, только орбитальной). Звучит жутковато, но парня не пришлось госпитализировать. Врач велел принимать антибиотики и пользоваться противоотечным спреем — через несколько недель юноша полностью поправился.
В
Почему кость треснула, до конца непонятно. Возможно, причина такова: из-за чиха подскочило давление спинномозговой жидкости, следом выросло давление жидкости в ухе, и кость не выдержала. А может, женщина чихнула с закрытым ртом. Из-за этого резко увеличивается давление воздуха, который направляется во внутреннее ухо и способен повредить косточки и барабанную перепонку. Как бы то ни было, врач наложил женщине стальную пластину, и через полгода больное ухо слышало почти так же хорошо, как здоровое.
По словам Ярославы Боклиной, проблемы в среднем ухе — самое распространенное осложнение после неудачного чихания. Правда, как правило, возникает не перелом, а отит — воспаление, которое проще вылечить. Чаще всего отиты бывают у детей.
Неудачно чихнув, можно получить самые разные травмы. Кто-то
Как лучше чихать
Некоторым удается перебить чих, потерев нос или с силой через него выдохнув. Но из-за COVID-19 не стоит пытаться: вдруг у вас на руке (или в носу) частицы вируса. К тому же чихнуть вам захотелось, скорее всего, неспроста: организм пытается очиститься. Лучше все-таки чихнуть. Как бы вы это ни сделали, после помойте руки с мылом или протрите их дезинфицирующим средством. И будьте здоровы!
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К чему может привести, если, чихая, закрыть рот и нос ладонью.
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