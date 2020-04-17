Неожиданные опасности чихания. Переломы, лопнувшие барабанные перепонки и многое другое

Источник материала: Tut.by

Начинающийся сезон аллергий, когда люди вокруг чихают, неудачно совпал с пандемией СOVID-19, болезни, передающейся с каплями слизи из носа и рта. На чихающих смотрят с подозрением, поэтому кто-то решит подавить порыв или зажмет рот и нос ладонью. Лучше этого не делать, предупреждает ТАСС.



Фото: livestrong.com

Одно маленькое исследование , где добровольцы вели дневники, показало, что трое из десяти человек чихают чаще раза в сутки, но реже четырех (большинство делает это реже чем один раз в день). «Чихание состоит из трех фаз: глубокий вдох, затем задержка дыхания и резкое сильное сокращение всех дыхательных мышц, что приводит к мощному выдоху через закрытую гортань», — объясняет доктор медицинских наук, заведующий лор-отделением НМИЦ здоровья детей и профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Русецкий.

Считается, что таким образом нос очищается от пыли и микробов, но не всегда. «Иногда чихание может быть следствием раздражения нервных окончаний в других отделах, например в слизистой кишечника или коже», — говорит Юрий Русецкий. Некоторые чихают от солнечных лучей, сексуального возбуждения или после плотного обеда. Вероятно, их нервные волокна переплетены так, что в дыхательный центр мозга поступает ложный сигнал тревоги. А недавно ученые нашли у людей, чихающих на свету, особые варианты генов . Правда, все равно неясно, как именно влияют эти гены.

Еще известен случай, когда девушка чихала в одно и то же время, как по часам . Наблюдавшие за ней медики предположили, что ее организм так реагировал на смену дня и ночи. А пять лет назад в Америке наделала шума история девочки по имени Кэтлин, которая чихала по 12 тыс. раз в день — почти без остановки. Беда, как у Кэтлин, встречается крайне редко. Считается, что причина — в голове, и обычно чихание проходит само собой. Но как минимум однажды помогло лекарство — антипсихотик галоперидол, что косвенно подтверждает догадку о психических корнях этого расстройства. Словом, чихание не так просто, как кажется.

К чему приводило обычное чихание

Ему было 35 лет, когда он изо всех сил чихнул. Раньше он не жаловался на здоровье, но тут ему больно прострелило шею с левой стороны. Через час стало только хуже: половина тела ослабла и онемела. Проснувшись на следующий день, он обратил внимание на странное ощущение в правой стопе, которое постепенно распространилось до туловища. Вдобавок ему подозрительно не хотелось в туалет.

В больнице мужчине измерили давление: оно оказалось повышенным, хотя вскоре снизилось. Врач проверил, чувствует ли перекошенное лицо пациента боль и жар: да, но меньше обычного. Ниже шеи чувствительность пропала, левые рука и нога обмякли, рефлексы ослабли. Несчастного положили в палату, через пять дней ему чуть-чуть полегчало. Но даже спустя девять недель он поправился не до конца.

Эта история кажется выдумкой, но произошла на самом деле . Похоже, чихнув, мужчина, чье имя не попало в отчет, повредил артерию. В шейном отделе позвоночника произошло кровоизлияние, то есть нарушился кровоток. Из-за этого пострадали нервы, а следом появились боль и другие симптомы. Почему так случилось, врачи до конца не уверены. Возможно, дело в том, что левая позвоночная артерия у пациента была меньше, чем правая. Само по себе это не страшно, но сильный чих мог сыграть роковую роль.

«За счет повышения внутричерепного давления может разорваться аневризма, — рассуждает врач-оториноларинголог Ярослава Боклина , выслушав эту историю. — Аневризма уже существовала — сосуд лопнул, кровь вышла в мозговую ткань, возник геморрагический инсульт». По ее словам, это угрожает не каждому второму, а вообще случается, но для этого почти всегда должна быть уже существующая патология.

Бывает еще и не такое. Как-то раз 15-летний парень играл в баскетбол и получил коленом в глаз. Было больно, но ничего особенного. А через несколько часов он чихнул и тут же почувствовал, как кожа вокруг глаза вздулась.

На следующий день отек не спал, и юноша пошел в больницу. Там ему сделали компьютерную томограмму — на снимке был виден перелом глазницы и скопление газа в этом же месте (подобно болезни легких, такое скопление называется эмфиземой, только орбитальной). Звучит жутковато, но парня не пришлось госпитализировать. Врач велел принимать антибиотики и пользоваться противоотечным спреем — через несколько недель юноша полностью поправился.

В другой раз одна женщина, чихнув, услышала звон в ушах, почувствовала головокружение и оглохла на одно ухо. В тот момент ей было 25 лет, но за помощью она обратилась не сразу. Доктор ее осмотрел и сначала не нашел повреждений. Тогда он надрезал барабанную перепонку, проник в среднее ухо и обнаружил, что основание стремени, самой маленькой косточки в нашем организме размером всего пару-тройку миллиметров, разломилось на куски. Из-за этого-то у женщины и пропал слух.

Почему кость треснула, до конца непонятно. Возможно, причина такова: из-за чиха подскочило давление спинномозговой жидкости, следом выросло давление жидкости в ухе, и кость не выдержала. А может, женщина чихнула с закрытым ртом. Из-за этого резко увеличивается давление воздуха, который направляется во внутреннее ухо и способен повредить косточки и барабанную перепонку. Как бы то ни было, врач наложил женщине стальную пластину, и через полгода больное ухо слышало почти так же хорошо, как здоровое.

По словам Ярославы Боклиной, проблемы в среднем ухе — самое распространенное осложнение после неудачного чихания. Правда, как правило, возникает не перелом, а отит — воспаление, которое проще вылечить. Чаще всего отиты бывают у детей.

Неудачно чихнув, можно получить самые разные травмы. Кто-то рвет гортань , у кого-то продолжительное чихание заканчивается инфарктом миокарда , а британский таблоид Daily Mail несколько лет назад сообщал о 17-летнем подростке, который чихнул шесть раз подряд и умер от кровоизлияния в мозг. Юрий Русецкий рассказывает, что еще из-за чихания в полость черепа может попасть воздух, у кого-то начинается ликворея — вытекает жидкость, которая омывает мозг, а у тех, кому недавно делали хирургическую операцию, бывают кровотечения. Ярослава Боклина говорит, что были случаи, когда люди, чихая, повреждали пищевод куском еды.

Как лучше чихать

Когда подступает порыв, постарайтесь предупредить окружающих, отойти и отвернуться.

Сгруппируйтесь, чтобы погасить силу вырывающегося воздуха.

Не набирайте слишком много воздуха в первой фазе чихания.

Не нужно чихать с плотно закрытыми ртом и носом.

Рот следует прикрывать рукавом, а лучше — одноразовым платком, который надо сразу выбросить . Привычнее делать это ладонью, но тогда на нее попадет слизь с бактериями и вирусами. Если после этого прикоснуться к дверной ручке, кнопке лифта, чужой руке, то эти поверхности будут загрязнены и кто-то может заразиться. Во время пандемии COVID-19 это правило особенно важно.

Некоторым удается перебить чих, потерев нос или с силой через него выдохнув. Но из-за COVID-19 не стоит пытаться: вдруг у вас на руке (или в носу) частицы вируса. К тому же чихнуть вам захотелось, скорее всего, неспроста: организм пытается очиститься. Лучше все-таки чихнуть. Как бы вы это ни сделали, после помойте руки с мылом или протрите их дезинфицирующим средством. И будьте здоровы!